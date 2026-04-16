Nakon premijere na Superstaru, na Prvi program RTS u subotu, 18. aprila, od 20 časova stiže prva epizoda dramsko-krimi igrane serije sa elementima fantastike - "Zvaćeš se Varvara", koja je nastala po scenariju Miloša Radovića i u režiji Dejana Zečevića. Autori donose pravo osveženje u ponudi igranih TV sadržaja. Reditelj Dejan Zečević naglašava da je scenario Miloša Radovića bio polazna tačka koja je čitavu ekipu podstakla da izađe iz uobičajenih okvira i sigurnih formula.

Priča o životu

- Nekako nas je sve zajedno inspirisao da pristupimo jednom kaleidoskopu emocija, sudbina iz jedne malo drugačije perspektive, iz jednog drugačijeg ugla gledanja na te situacije, na život generalno. Mislim da smo zaista svi zajedno uživali u pretvaranju tog divnog teksta u pokretne slike i nekako se u tom procesu verovatno i oslobodili tih stega, nekog sistema i pravila kako bi trebalo da izgledaju televizijske serije - istakao je reditelj Dejan Zečević gostujući na RTS.

Dejan Žečević



Rezultat tog procesa, po njegovom mišljenju, jeste delo koje ne ostavlja gledaoca ravnodušnim.

- Mislim da "Varvara" nije serija koja će vam pomagati da se uspavate uveče, nego će vas na raznim frontovima protresti i zahtevati od vas da se malo više uključite u ono što gledate, prvenstveno emotivno, i nadam se da ima publike koja to traži od igranog programa - dodao je Zečević.

Scene iz prvih epizoda serije

Glumica Danica Ristovski ističe da je za nju svaka uloga na neki način izlazak iz zone komfora, ali da je ova bila posebno izazovna. Lik Mati Efimije, koji tumači, gradila je u tesnoj saradnji sa autorima, u atmosferi koja je podsticala kreativnost i slobodu.

- Pre svega, to je napisao scenarista Miloš Radović, a sa Zekom sam radila, ovo je treći put, tako da mi smo se upoznali malo bolje i lepo smo sarađivali u kreativnoj atmosferi. Mene nije bilo stid da predložim sve što sam mislila da će doprineti otkrivanju ovoga lika. Naročito sam vodila računa da Mati Efimija bude duhovita gde može, nepredvidljiva, u kontri, a to mi je pre svega omogućio Miloš Radović - naglasila je Danica, uz napomenu da je serija urađena u koprodukciji Telekoma Srbija i "Zilion filma".

Foto: Petar Aleksić

Zečević posebno ističe značaj glumačke podele, naglašavajući da je izbor glumaca jedna od najvažnijih rediteljskih odluka. Kada se taj izbor napravi kako treba, čitav proces postaje lakši i ispunjeniji.



- Od onih sam koji vole da mu bude lepo na poslu, tako da se prvenstveno trudim da atmosfera bude kreativna, ali na drugoj strani da bude i opuštena i da svojim saradnicima stvorim takvu atmosferu da i oni mogu da budu kreativni. "Varvara" je upravo u takvoj atmosferi i i nastala - naglasio je Dejan Zečević i dodao da se okružio divnim talentovanim glumcima, koji su zaista razumeli svoje likove. Uz Danicu Ristovski, tu su Anita Ognjenović, Una Lučić, Čubrilo Čupić, Katarina Marković, Andrija Kuzmanović, Nikola Pejaković...

Veliko delo

Danica Ristovski opisuje premijeru serije kao svečani trenutak za sve koji su učestvovali u njenom stvaranju:

- To je velika svečanost za nas i sada mi naše autorsko veliko delo predajemo u zagrljaj publike i nadamo se da će nas publika čvrsto zagrliti.

Pogledajte gde je snimana serija

Zečević je zaključio da "Varvara" nije serija koja se samo posmatra, već ona koja uvlači gledaoca, izaziva ga i ponekad zbunjuje. Ipak, upravo u tome leži njena snaga, u sposobnosti da pokrene, da postavi pitanja i da zadrži pažnju, čak i onda kada nije jednostavna za praćenje.

- Neke ljude će možda pomalo i zbuniti, ali mislim da i zbunjeni neće odustati. Tako da ona malo i traži od publike, ali mislim da puno i daje - naglasio je reditelj Dejan Zečević na kraju gostovanja na Javnom servisu.