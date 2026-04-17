Šesti Austrijski filmski festival svečano je otvoren u četvrtak 16. aprila u Kulturnom centru Beograda, izložbom “Druzhina (Družina)” rediteljke Tatije Skhirtladze i projekcijom filma "Daleko od lipicanera" rediteljke Olge Kosanović.

Lioba Bamme

Na otvaranju izložbe prisutnima su se obratili Zorana Đaković Minniti, pomoćnica direktora Kulturnog centra Beograda za program, Lioba Bammer, direktorka Austrijskog kulturnog foruma, i rediteljka Tatia Skhirtladze.

Zorana Đaković Minniti zahvalila se Austrijskom kulturnom forumu na otvorenosti za saradnju, imajući u vidu da je Tatia Skirtladze ne samo filmska autorka već i vizuelna umetnica; zbog toga je doneta odluka da se napravi omaž protagonistkinjama njenog filma, što se može videti i na izloženoj umetničkoj instalaciji. Ona je istakla da je u Foajeu Kulturnog centra Beograda prikazan jedan segment filma, čija je namera da prenese poruku o važnosti talenta, i onoga što talenat može da donese onome koga poseduje. „A to je, u slučaju ove družine žena – sloboda i nezavisnost“, zaključila je pomoćnica direktora KCB-a za program.

Lioba Bammer, direktorka Austrijskog kulturnog foruma, na otvaranju je izjavila:

„U okviru ovogodišnjeg festivala obeležavamo i 25 godina postojanja Austrijskog kulturnog foruma u Srbiji. Zapravo, reč je o “više od…” 25 godina postojanja – slavimo 25 godina prikazivanja austrijskih filmova, gostovanja austrijskih umetnika, podsticanja razmene i produbljivanja srpsko-austrijske saradnje. Tokom tog vremena trudili smo se da austrijsku kulturu prikažemo u svoj njenoj raznolikosti. Dajemo uvid srpskoj publici i stvaramo prostor za susret i dijalog. Nadamo se da će i ovaj filmski festival učiniti upravo to i podstaći interesovanje za austrijske filmove u Srbiji.”

Lioba Bammer, direktorka Austrijskog kulturnog foruma

Tatia Skhirtladze je u svom govoru istakla:

„Ja sam Gruzijka koji živi u Austriji već 25 godina, i često razmišljam o identitetu. Ovaj film sam napravila jer su gruzijske šahistkinje predstavljale moj identitet. To je nešto što me je dotaklo nakon 25 godina života u inostranstvu; nakon što sam postala odrasla osoba“. Ona je navela da ovaj film ima i sjajnog naratora: „To je srpska šahistkinja Milunka Lazarević. Da Milunka nije verovala u moj film, on se uopšte ne bi dogodio. Zbog nje su sve četiri gruzijske šahistkinje, glavne protagonistikinje, pristale da snime ovaj film sa mnom“.

Neposredno pred projekciju filma otvaranja „Daleko od lipinacera“, publici su se obratili i Ivan Aranđelović, gost urednik filmskog programa Kulturnog centra Beograda, Aleksandra Kosanović Strižak, direktorka Sektora marketinga i komunikacija Erste Bank, selektorka festivala Ana Vučković Denčić i rediteljka Olga Kosanović.

Ana Vučković Denčić

Ivan Aranđelović čestitao je 25 godina rada Austrijskom kulturnom forumu u Srbiji i zahvalio se na profesionalnoj i kreativnoj saradnji. „Festival od ove godine ima novinu koja će postati tradicija: Mali DKC kao filmski program za decu i mlade koji se realizuje na inicijativu Kulturnog centra Beograda, i u saradnji sa selektorkom i kolegama iz Austrijskog kulturnog foruma“, naveo je Aranđelović.

Jelena Glišić Matović i Ivan Aranđelović

Ana Vučković Denčić, selektorka ovogodišnjeg programa festivala, u svom govoru je navela:

„Birajući filmove za ovogodišnji festival nisam se trudila da nađem neku sponu među njima, važno mi je bilo da pojedinačno budu kvalitetni, da u svom žanru i u onome što su autori postavili kao cilj prebacuju rampu. Možda je upravo zato naš ovogodišnji slogan Više od... jer je svaki od filmova zaokružen organski filmskim sredstvima, nadahnjujuć, zabavan, emotivan, katarzičan. Možda je upravo ovde na početku festivala i prilika, da uz zahvalnost našim gošćama, Olgi i Tatiji što su tu i što su nam donele dva sjajna filma koja omeđuju ovogodišnji festival, kažem da je ova selekcija kao vrlo neobična ogrlica sastavljena od sasvim različitih perli, koje zajedno prave jedan lep utisak. Nadam se da ćete uživati koliko sam i ja birajući ove filmove, jer tad na početku nisam znala u šta se upuštam. A zaista je bila avantura i jedno prijatno iskustvo. Neka bude tako i vama“.

Olga Kosanović se zahvalila Austrijskom kulturnom forumu na pozivu i prisutnoj publici: “Velika mi je čast da budem večeras ovde sa vama. Moram da priznam da sam učestvovala u jako puno razgovora s ovim filmom, ali nijednom na srpskom i nijednom sa domaćom publikom. Takođe, nijednom sa toliko porodice u publici, zbog čega imam veliku tremu. Možda i najveću do sad“.

Nakon svečanih govora, prikazan je film "Daleko od lipicanera" Olge Kosanović. Ovaj film inspirisan je ličnim iskustvom autorke, rođene i odrasle u Beču, u periodu kada je aplicirala za austrijsko državljanstvo.

Na 6. Austrijskom filmskom festivalu koji će od 16. do 19. aprila biti održan u Beogradu, Nišu i Novom Sadu pod sloganom „Više od … / More than … / Mehr als …” biće prikazano još šest savremenih igranih i dokumentarnih austrijskih filmova. Uz film Olge Kosanović, na repertoaru će biti i ostvarenja „U slavu kraljici“ Tatije Skirtladze, „Miholjsko leto“ rediteljke Pije Hirceger, „Priče“ Abu Bakr Šavkija, dokumentarni film „Elfriede Jelinek – jezik van okova“ rediteljke Klaudije Miler, „Sufle“ reditelja Gastona Solnickog, i „Francove avanture“ Johanesa Šmida.

Foto: Vesna Anđić

Predstojećim festivalom Austrijski kulturni forum obeležava i 25 godina rada u Srbiji. Filmovi u okviru šestog izdanja Austrijskog filmskog festivala prikazivaće se u Kulturnom centru Beograda, Cineplexx Stop Shop-u u Nišu i Cineplexx Promenadi u Novom Sadu.

Partneri Austrijskog kulturnog foruma na realizaciji ovogodišnjeg izdanja festivala su Kulturni centar Beograda, Cineplexx Srbija i Niški kulturni centar, uz podršku sponzora.

