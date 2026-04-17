Sa Prvog programa Javnog servisa Srbije biće skinute tri emisije, otkrio je Kurir, a ova vest digla je veliku medijsku prašinu. U pitanju su kvizovi „Ja volim Srbiju“ i „Stigni me ako znaš“, koje vode Dragana Kosjerina i Kristina Radenković, kao i kulinarski šou „Na večeri kod“.

Glavna i odgovorna urednica Zabavnog programa RTS-a Sandra Perović dala je komentar za "Blic" o ukidanju ovih emisija:

- Zabavni program Radio-televizije Srbije u narednom periodu biće osvežen novim formatima i savremenijim produkcijskim pristupom i sa ciljem da se unapredi i produbi žanrovska raznovrsnost programa. Emisije “Ja volim Srbiju”, “Stigni me ako znaš” i “Na večeri kod” ostavile su značajan trag, godinama su imale svoju vernu publiku i važnu ulogu u programskom identitetu, ali prirodan razvoj televizijskog sadržaja podrazumeva i prostor za nove ideje, autore i izraze.

Sandra Perović

Upravo zato, uz promišljen programski zaokret, želimo da omogućimo da i novi formati pronađu svoj put do gledalaca i donesu svežinu koja će publiku iznova obradovati. O svim planovima i novinama u vezi sa predstojećom sezonom, kao i do sada, javnost će biti blagovremeno i transparentno obaveštena - izjavila je za „Blic“ Sandra Perović.

Takođe, ovih dana se priča da je pod znakom pitanja i kultna emisija „Kulturni dnevnik“, međutim, iz RTS-a su potvrdili da „Kulturni dnevnik“ ostaje na programu Javnog medijskog servisa Srbije.

Kurir je juče objavio da je ostavku na mesto glavnog i odgovornog urednika Kulturno-umetničkog programa RTS podneo Vladimir Kecmanović. On odlazi s ove funkcije na lični zahtev.

