Jedan od naših najvećih glumacaPavle Vuisić preminuo je pre nešto manje od 38 godina i sahranjen je na Novom groblju u Beogradu. Večni boem, voljen svuda gde se pojavljivao, do kraja života voleo je samo svoju suprugu Suli - Mirjanu Vuisić, s kojom je proveo pune 32 godine u braku. Nažalost, daleko od očiju javnosti, prošle godine preminula je i Mirjana, a urna s njenim pepelom položena je 23. juna u porodičnu grobnicu, saznaje Kurir.

Nema nikog da ostavi cveće

Naša ekipa je tragom te priče posetila glumčev grob, gde nas je zatekla tužna scena. Porodična grobnica Vuisića, na kojoj dominira veliki spomenik od belog mermera, neočišćena je i prekrivena prljavštinom, pa tako sve deluje prilično zapušteno.

Večnu kuću čuvenog Paje od smrti glumčeve supruge Mirjane, ali i mnogo pre toga, godinama niko ne obilazi, nema zapaljenih sveća, venaca ni cveća, a iz saksija raste korov. Zanimljivo je i to da grob s potpisom kamenorezačke kuće "Tepavac" nema na sebi urezan krst, ali su zato tu imena s godinama smrti drugih Vuisića - Dušana, Mirjane, Radmile i Dobrile.

Porodična grobnica Pavla Vuisića



Jedan od radnika s groblja tvrdi da na mermernu stolicu postavljenu ispred večne kuće čuvenog glumačkog boema retko ko ikada i sedne.

- Tačno je da je umrla njegova supruga. Negde na leto smo položili ovde urnu s njenim pepelom. Ona nije baš pored Pavla, već u ovoj kaseti s leve strane.Na poslednjem oproštaju nije bilo skoro nikoga, tužno je to bilo. Ako se dobro sećam, možda svega dvoje ili troje ljudi. Retko ko je i dok je ona bila živa ovde dolazio. Zaboravili su svi Paju. Niko godinama ne plaća ni ovo održavanje spomenika, zato je to ovako prljavo i zapušteno kako vidite. A očigledno ne dolazi ni niko od članova porodice, kad je sve ovako - rekao nam je sagovornik.

Foto: Kurir



O datumu polaganja urne našli smo podatak na sajtu Beogradska groblja - 23. jul 2025. u 11 sati.

Inače, Legat Mirjane i Pavla Vuisića nalazi se u okviru Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju "Adligat" u Beogradu. Zbirka sadrži lične predmete, dokumenta, rukopise i umetnička dela koja je glumčeva supruga, sada pokojna Mirjana Vuisić, poklonila Muzeju knjige i putovanja.

Pogledajte kako izgleda grobnica Pavla Vuisića:

Viktor Lazić, putopisac i predsednik Udruženja "Adligat", govorio je pre nekoliko godina za medije o tome koliko je Pavle Vuisić bio romantičan, posebno kad je reč o njegovoj supruzi Mirjani Vuisić.

- Tu su ljubavna pisma koja je napisao svojoj supruzi. Oni su napravili jednu vrstu posebnog jezika da komuniciraju. Međutim, supruga je zamolila da njihov sadržaj u potpunosti obelodanimo tek posle njene smrti. Tu su i sva tri testamenta koja je sastavio, uključujući najslavniji njegov testament, ujedno verovatno najpoznatiji testament u srpskoj istoriji. I on se nalazi ovde. U tom testamentu Paja, ogorčen, kritikuje i Crkvu i državu. Zahteva da mu šestorica popova pevaju na sahrani, ali u sebi, da ih on ne čuje. I traži da mu nijedan komunista, pošto je znao da će njegova sahrana biti pretvorena u veliki događaj, niti jedne reči ne progovori na njegovom grobu, inače će se on u grobu prevrnuti, i ne samo prevrnuti već iz groba ustati... - rekao je, između ostalog, Lazić šta piše u testamentu.

Viktor Lazić



Posle skoro četiri decenije od smrti legendarnog Vuisića, postavlja se pitanje šta se desilo sa imovinom koju je ostavio iza sebe.

- To je udovica prodala još pre mnogo godina, mislim čak 20 godina. Stan u kome su oni živeli će jednog dana biti neka vrsta spomen-muzeja ili će biti korišćen u svrhe čuvanja sećanja na Paju Vuisića - istakao je on.

Borba sa opakom bolešću

Podsetimo, u leto 1988. otkriveno je da je glumac oboleo od karcinoma s kojim se borio svega tri meseca, a izdahnuo je u 62. godini. Bili su to meseci kad mu niko i ništa nije odgovaralo. Prestao je da odlazi u kafane i umro u samoći. Njegova poslednja želja bila je ispoštovana, pa mu niko od kolega nije prisustvovao sahrani. Otišao je u tišini. Bez pompe. Ostavio je dubok trag u filmskoj umetnosti u kojoj je bio maestralan, a koju je podjednako maestralno prezirao.

