Nedavno ponovo otkrivena pejzažna slika francuskog umetnika Kloda Monea prodata je za 10,2 miliona evra na aukciji u Francuskoj, saopštila je u četvrtak aukcijska kuća Sotheby's.

Ulje na platnu pod nazivom "Vétheuil, effet du matin", dovršeno 1901. godine, procenjeno je na 6 do 8 miliona evra, prema katalogu aukcije. Sotheby's je saopštio da je na kraju slika prodata za rekordnu cenu za Moneovo delo prodano u Francuskoj.

Delo ističe ključne karakteristike impresionističkog pokreta, posebno prikaz prirodnog svetla reflektiranog na vodi, saopštila je aukcijska kuća.

Klod Mone
Foto: Cns photo, CNSphoto / Alamy / Profimedia

Komadi iz privatne kolekcije

Još jedna Moneova slika, "Les îles de Port-Villez" iz 1883. godine, takođe je prodata iznad procene, za 6,45 miliona evra umesto za raspon od 3 do 5 miliona evra.

Klod Mone
Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Profimedia

Obe slike bile su u privatnim kolekcijama oko stotinu godina, a prikazuju delove Sene u blizini Živernija, gde je Mone živeo.

Globalni aukcijski rekord za Moneovo delo ostaje 110,7 miliona dolara, koje je postavila slika "Meules" u Njujorku 2019. godine, prema izveštajima medija.

Video: "Kolekcionari prave veliki problem podizanjem cena na aukcijama"

"KOLEKCIONARI PRAVE VELIKI PROBLEM PODIZANJEM CENA NA AUKCIJAMA!" Bojić: Dobro je što je slika Paje Jovanovića vraćena u Srbiju Izvor: Kurir televizija