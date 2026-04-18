Slika Kloda Monea iz 1901. godine prodata za više od 10 miliona evra na aukciji
Nedavno ponovo otkrivena pejzažna slika francuskog umetnika Kloda Monea prodata je za 10,2 miliona evra na aukciji u Francuskoj, saopštila je u četvrtak aukcijska kuća Sotheby's.
Ulje na platnu pod nazivom "Vétheuil, effet du matin", dovršeno 1901. godine, procenjeno je na 6 do 8 miliona evra, prema katalogu aukcije. Sotheby's je saopštio da je na kraju slika prodata za rekordnu cenu za Moneovo delo prodano u Francuskoj.
Delo ističe ključne karakteristike impresionističkog pokreta, posebno prikaz prirodnog svetla reflektiranog na vodi, saopštila je aukcijska kuća.
Komadi iz privatne kolekcije
Još jedna Moneova slika, "Les îles de Port-Villez" iz 1883. godine, takođe je prodata iznad procene, za 6,45 miliona evra umesto za raspon od 3 do 5 miliona evra.
Obe slike bile su u privatnim kolekcijama oko stotinu godina, a prikazuju delove Sene u blizini Živernija, gde je Mone živeo.
Globalni aukcijski rekord za Moneovo delo ostaje 110,7 miliona dolara, koje je postavila slika "Meules" u Njujorku 2019. godine, prema izveštajima medija.
