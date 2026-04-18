Manifestacija ima za cilj da kroz raznovrsne kulturne i edukativne programe približi nemački jezik, umetnost i kulturu publici svih generacija, stvarajući prostor za susret, razmenu ideja i nova iskustva.

Kroz koncerte, radionice, predavanja, projekcije filmova i interaktivne sadržaje, posetioci će imati priliku da nemački jezik dožive u savremenom i živom kontekstu, ali i da se upoznaju sa različitim aspektima nemačke kulture – od klasičnih vrednosti do aktuelnih umetničkih i društvenih tokova. Svi programi su besplatni.

Anke Konrad, ambasadorka Savezne Republike Nemačke u Srbiji, je povodom prvog izdanja nove manifestacije rekla: „Dani nemačkog jezika su izraz bliskih veza između ljudi naših dveju zemalja, onie pružaju ljudima u Srbiji priliku da upoznaju nemački jezik u svim njegovim aspektima. Zajedno sa našim partnerima iz Nemačke, Austrije, Švajcarske i Srbije, pripremili smo uzbudljiv program širom zemlje i radujemo se razgovorima sa što većim brojem ljudi.“

Dani nemačkog jezika Foto: Nemačka ambasada

Dane nemačkog jezika otvoriće koncert nemačkog repera Drob Dynamic, 21. aprila u 18 časova u Dorćol Platzu. Drob Dynamic je muzičar iz Berlin-Krojcberga čija je porodica poreklom iz Srbije. Neizostavni je deo nemačke rep scene, repuje o društvenim pitanjima i podučava mlade ljude na radionicama; osnivač je Berlinske hip-hop akademije, platforme za tinejdžere i mlade odrasle koji žele da budu deo hip-hop zajednice. Posle rep koncerta, muziku će puštati DJ DADA Selectah, talentovana DJ-ica iz Beograda, poznata među ljubiteljima hip-hop zvuka i klabinga.

U okviru Dana nemačkog jezika publiku očekuje više od 30 dogadjaja, među kojima i brojne radionice i razgovori sa gostima iz zemalja nemačkog govornog područja i iz Srbije. U Novom Sadu biće organizovana radionica za studente germanistike sa srpskim prevodiocem Reljom Dražićem, dobitnikom Austrijske državne nagrade za prevod 2025. godine, kao i književno veče austrijske autorke Ljube Arnautović na temu „Interkulturna austrijska književnost, književnost sećanja“. U Kragujevcu je na programu književno veče sa srpsko-austrijskim piscem Markom Dinićem, u okviru kojeg će posetioci moći da se upoznaju sa njegovim poslednjim romanom „Buch der Gesichter“, uz osvrt na roman „Dobri dani“.

U Beogradu, Kragujevcu i Nišu publika će moći da pogleda dokumentarni film „Elfrida Jelinek – Puštanje jezika s lanca“ rediteljke Klaudije Miler, koji donosi slojevit portret prve austrijske nobelovke, Elfride Jelinek. Film se fokusira na autorkin jedinstveni odnos prema jeziku, takozvani „kontrolisani gubitak kontrole“, kroz koji Jelinek razgrađuje, preispituje i iznova oblikuje jezičke i društvene obrasce. U Novom Sadu će biti prikazan i film „Spavati sa tigrom“ rediteljke Anje Salomonowitz, biografski film o austrijskoj slikarki Mariji Lasnig.

Program „Pozorišni projekat u Vojvodini“ biće organizovan u Novom Sadu, Subotici, Somboru i Sremskim Karlovcima. Projekat je nastao kroz saradnju u oblasti pozorišne pedagogije između studenata Odseka za germanistiku Univerziteta u Novom Sadu i srednjoškolaca iz gimnazija u ovim gradovima, sa ciljem stvaranja interaktivnih predstava na nemačkom jeziku o identitetu, perspektivama budućnosti i generacijskim sukobima. Osnovnu predstavu razvijaju studenti kroz niz radionica, da bi se njihov rad potom proširio doprinosima učenika u svakoj pojedinačnoj školi. Svako izvođenje je drugačije i odražava ideje i uticaje lokalnih grupa učenika. Krovne teme fokusiraju se na odnos onlajn i stvarnog identiteta, kao i na generacijske sukobe.

Goethe-Institut u Beogradu će održati Dan otvorenih vrata u okviru kojeg poziva publiku da na zabavan način otkrije njihovu biblioteku, učestvuje u probnim časovima nemačkog jezika ili krene na virtuelno putovanje kroz Nemačku. Na programu će biti i raznovrstan filmski program za decu i mlade, kao i tombola u kojoj je moguće osvojiti uzbudljive nagrade. U organizaciji Goethe-Instituta biće održan i program u okviru mreže „Škole: Partneri budućnosti“ (PASCH) koji se realizuje sa partnerskim osnovnim i srednjim školama u Beogradu, Zrenjaninu, Pančevu, Nišu, Subotici, Kragujevcu, Novom Sadu i Valjevu.

U okviru Dana nemačkog jezika biće održan i niz drugih edukativnih i kulturnih programa, poput druženja uz društvene igre, predavanja o različitim aktuelnim temama i gradskih šetnji.