Loznica će i ovoga proleća biti u znaku Festivala glumačkih ostvarenja ''Dragan Tošić'' koji devetnaesti put organizuje Kulturno-umetničko društvo ''Karadžić''. Festival počinje u ponedeljak, a tokom sedam festivalskih večeri pozorišna publika videće sedam predstava, saopštio je organizator.

Predstavom ''Mala'', pozorišta Centra za kulturu ''Masuka'' iz Velike Plane, počeće ovogodišnji festivalski program, a u utorak će na scenu Vukovog doma kulture izaći glumci predstave ''Poltron'' Centra za kulturu ''Milivoje Živanović'' iz Požarevca. Sreda je rezervisana za Radnu jedinicu CKU ''Teatar 91'' iz Aleksinca koja gostuje sa ''Urbanim legendama'', a dan kasnije stiže JP Sportsko-kulturni centar ''Obrenovačko pozorište'' iz Obrenovca sa predstavom ''Miš''. Komšije iz ''Šabačkog pozorišta'' dolaze da odigraju komad ''Dogodine u isto vreme'', a u subotu će pred lozničku pozorišnu publiku izaći Studio glume ''Teatar 011'' iz Beograda sa predstavom ''1:11''. Zavesa će biti spuštena u nedelju, kada će uz uručenje priznanja za najuspešnija glumačka ostvarenja u čast nagrađenih biti izvedena predstava ''Drž’ ne daj'' Akademije 28 iz Beograda.

Foto: T.Ilic

Svoje mesto na festivalu imaće i članovi školskih dramskih sekcija, a namera je da se svet glume i pozorišta što više približi mladima. Tako će osim takmičarskog dela, festival imati i revijalni program uz učešće nekoliko lozničkih osnovnih škola i Gimnazije ''Vuk Karadžić''. Otvaranje festivala je u pola osam uveče, a sve ostale predstave biće igrane od 20 časova. Posle svake predstave publika će, kao i prethodnih godina birati glumca, ili glumicu večeri, a na kraju festivala biće uručene nagrade za najbolju mušku i žensku glavnu ulogu, najbolje muške i ženske epizodiste i najboljeg mladog glumca. Specijalnu nagradu ''Dragan Tošić'', dobiće član pozorišta ''Karadžić'' za doprinos razvoju dramskog stvaralaštva i podizanju pozorišne kulture u Loznici. Inače, od 2023. godine Festival glumačkih ostvarenja nosi ime prerano preminulog Dragana Tošića, nekadašnjeg predsednika KUD ''Karadžić'', svojevremeno predsednika stručnog festivalskog žirija i jednog od osnivača manifestacije. Inače, do sada je u takmičarskom delu Festivala glumačkih ostvarenja izvedeno više od sto predstava amaterskih pozorišta iz raznih krajeva Srbije.

