Bend Brkovi su pustili u promet svoj deveti studijski album "Duga devetka". Devet pesama, deveti album: matematika je jasna, a instančani rifovi i snažan zvuk su namerni. Novo izdanje nastavlja i dodatno pojačava prepoznatljivi "pank-folk-velnes" potpis benda, koji je miks brzine, satire i humora koji gađa baš tamo gde treba. Žanrovski sudar pun energije i direktnosti kombinuje pank s folk melodijama i tekstovima koji komentarišu stvarnost bez filtera.

Album je producirao Ivan Mihaljević, a kao najava su već predstavljene pesme "Labavi", "Naša mala zemlja", "Moj prijatelj je postao žena" i "Novi Bon Jovi". "Duga devetka" je dostupna na zvaničnom Jutjub kanalu Brkova i na svim relevantnim striming servisima. Vizuelnu pratnju čine spotovi koje u velikoj meri potpisuje Shamso69, samostalno ili u korežiji sa Alenom Vlajnićem iz HUI-HUI produkcije, čime je dodatno zaokružen identitet albuma. Važno je istaći da je i ovo izdanje, kao i sva prethodna, u potpunosti realizovano bez podrške izdavača, što dodatno naglašava autentičnost i nezavisnost benda.

- Meni se album jako sviđa i zadovoljan sam kako je sve na kraju ispalo. Do velikog koncerta u Luci Beograd 12. septembra ima dovoljno vremena da se nauče tekstovi novih pesama i jedva čekam da zajedno zagrmimo! - poručuje Shamso69.

Na "Dugoj devetki" Brkovi zvuče kao Brkovi kad su u najboljoj formi: bez uvijanja, bez "sad ćemo polako", sa satiričnim šamarima i iskrenim momentima koji iskoče između dva pojačana akorda. Pred fanovima je izdanje koje treba da se sluša glasno, a peva još glasnije.

