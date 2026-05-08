Glumica Tanja Bošković svojevremeno je veoma iskreno govorila o burnom periodu iz mladosti i priznala da se danas kaje zbog ponašanja prema kolegama sa kojima je radila.

Kako je otkrila, bila je izuzetno temperamentna, a pojedini njeni postupci danas joj izazivaju veliku neprijatnost i grižu savesti.

Tanja Bošković u filmu Čovek sa četiri noge Foto: Printscreen YouTube

– Istina je da sam po hodnicima pozorišta jurila i tukla balerine jer nisu želele da vežbaju koliko sam ja smatrala da treba. I danas me je sramota zbog toga. To uopšte nije simpatično, već bezobrazluk sa moje strane. Bila sam nemoguća osoba – priznala je glumica.

„Bile su divne prema meni, a ja sam ih kinjila“

Tanja je istakla da danas sa velikim žaljenjem gleda na taj period života i da duguje izvinjenje koleginicama koje su, uprkos svemu, prema njoj pokazivale razumevanje i ljubav.

Tanja Bošković u filmu Košava Foto: Jugoslovenska Kinoteka

– Žao mi je i izvinjavam se svim tim divnim devojkama koje sam maltretirala, a koje su mi zapravo pružale mnogo ljubavi. Od njih sam mnogo naučila. Bile su tolerantne prema toj besnoj aždaji kakva sam bila u mladosti – rekla je ona.

Rođenje dece joj je promenilo život

Glumica je otkrila i da se potpuno promenila kada je postala majka. Kako kaže, upravo tada je prvi put ozbiljno preispitala sebe i svoje postupke.

– Kada sam rodila decu, tada sam videla Boga. Tada sam shvatila da bez njega ne mogu ništa. Sve što sam pokušavala bez njega bilo je pogrešno – ispričala je Tanja.

Tanja Bošković kao Lola Golubović u seriji Srećni ljudi Foto: Printscreen/Youtube

Dodala je da je u jednom trenutku postala svesna svojih grešaka i da je osetila potrebu da promeni život iz korena.

– Shvatila sam da sam kriva za velike grehove i da je krajnji trenutak da počnem da se kajem, inače bih uništila i ono što mi je Gospod dao, svoju decu – rekla je glumica.

„Mnogo sam lutala“

Kako je priznala, taj period predstavljao je veliku životnu prekretnicu.

– Ozbiljno sam se zapitala šta više nikada ne smem da radim i šta moram da promenim. To je bio prelomni trenutak u mom životu. Mnogo sam lutala – zaključila je glumica u razgovoru za Televiziju srpske dijaspore.

Video: Tanja Bošković o saradnji sa Batom Stojkovićem