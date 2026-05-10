Poznati glumac Aleksandar Srećković Kubura proslavio je svoj rođendan upravo tamo gde se najbolje oseća – na pozorišnoj sceni. Njegov kolega i blizak prijatelj, Andrija Milošević, zabeležio je ovaj poseban trenutak u bekstejdžu pozorišta Teatar na Brdu i podelio ga sa svojim pratiocima na Instagramu.

Aleksandar Srećković Kubura proslavio 53. rođendan

Na fotografiji nasmejani Kubura pozira u opuštenom izdanju, u majici sa likom Popaja, dok ponosno drži zlatnu rođendansku tortu sa svećicama u obliku broja 53.

Andrija je uz fotografiju dodao i emotivnu poruku, a niko nije mogao da veruje koliko glumac puni godina:

"Proslavio rođendan na sceni sa svojom publikom. Srećno", glasila je čestitka Andrije Miloševića.

Kubura otišao na selo da živi

Aleksandar Srećković Kubura, inače, već godinama živi u selu Poljna, dok ga u Beograd ga dovode samo poslovne obaveze.

Glumac Aleksandar Srećković Kubura poseduje imanje u selu Ratina kod Kraljeva, gde se posvetio poljoprivredi, proizvodnji vina i rakije

- Odrastao sam u Kraljevu, ali veći deo detinjstva proveo sam u Ratini. Volim selo, poljoprivredu... Dosta dugo sam bio zadovoljan Beogradom, dosta dugo sam bio tamo, ali sada mogu da radim manje, a kvalitetnije, pa sam našao vreme da dođem na selo i bavim se nekim drugim stvarima. Želeo sam da se bavim nečim što me ispunjava i što je kreativno, a to svakako vino i rakija zahtevaju. Kum i ja smo počeli da istražujemo, uvodimo neke nove metode, tako da sam zadovoljan. Znam sve komšije sa sela, pomažemo se, obilazimo. Idemo jedni od drugih kada treba pomoć - rekao je glumac jednom prilikom za Blic i dodao:

- Ljudi su usmereni jedni na druge jer je neisplativo da neko sve radi za platu, mi se ispomažemo, družimo se i zadovoljstvo je. S vremena na vreme stariji sin pomaže, mlađi da se igra. Verujem da će vremenom da zavole. Volim da ih sklonim iz grada da ovde uživaju. Mlađem sinu kada dođe ovde ne dozvoljavam da koristi telefon, tablet... Voleo bih da naslede sve ovo ako ih bude zanimalo - ispričao je Kubura.

