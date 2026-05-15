Na kraju Knez Mihailove ulice u Beogradu održava se festival knjiga Grad čita - Book look 2026. Drugo veče proteklo je u znaku proze i poezije, muzike i razgovora o stvaranju, sećanjima i vremenu koje oblikuje književnost i umetnost. Publika je najpre prisustvovala pretpromociji novog romana "Fikser" Gorana Gocića, koji je govorio o pisanju, ratovima devedesetih, novinarskom iskustvu i nastanku knjige koju kritika već opisuje kao jedno od njegovih najznačajnijih dela.

Između autobiografije i književnosti

- Krenuo sam da pišem o ratu devedesetih. To mi nije bio plan. Ali kad je već to tako došlo iz nesvesti, proširio sam temu u veliku priču - rekao je Gocić tokom razgovora.

Goran Gocić



Govoreći o naslovu romana, objasnio je i značenje pojma "fikser" u novinarskoj hijerarhiji:

- Fikser je termin iz novinarske hijerarhije. Najniži je čin u toj piramidi. Fikseri voze, prevode, organizuju - ja sam prevodio, to je bilo moje zaduženje, i nekoliko godina sam živeo od tog posla.

Roman "Fikser" bavi se odnosom rata, istorije, identiteta i sazrevanja, a u festivalskom razgovoru otvorene su i teme lične i kolektivne memorije, novinarskog iskustva i granica između autobiografskog i književnog.

Publika je imala priliku da prisustvuje posebnom susretu s Momčilom Bajagićem Bajagom povodom promocije monografije "Pesme", luksuznog izdanja koje objedinjuje više od četiri decenije njegovog stvaralaštva.

Knjiga donosi 160 pesama, veliki broj fotografija, arhivskih materijala, koncertnih uspomena i rukopisnih verzija stihova koji su obeležili generacije.

- Meni je bilo važno da na jednom mestu sakupim sve pesme koje sam napisao, bilo za sebe ili za prijatelje i kolege - rekao je Bajaga.

Govoreći o procesu stvaranja, dodao je:

- Kad sam bio mlađi, mislio sam da mnogo toga zavisi od inspiracije, ali sam shvatio da ona ne dolazi često.

Posebnu pažnju publike izazvale su rukom pisane verzije pesama, fotografije iz privatne arhive i uspomene koje monografiju pretvaraju u svojevrsni vremeplov kroz decenije muzike i kulture.

Popusti i gosti

Festival se nastavlja se programima sa Ivanom Bosiljčićem, Aleksandrom Gajšekom, Muharemom Bazduljem, Irenom Sarom Manović, Matijom Pavićevićem i Anom Merino. Za nedelju je pripremljen i poseban program za najmlađe - "Poštanski satić".

Posetioci tokom festivalskih dana na platou ispred TC "Rajićeva" od 10 do 22 časa mogu kupiti knjige po festivalskim cenama nižim i do 30 odsto. Festival traje do 17. maja.

