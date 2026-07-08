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Lepotica koja ima jedan od najvećih dekoltea u Britaniji otkrila je da želi da postane tradicionalna supruga nakon što su joj grudi veličine 30R učinile normalne izlaske previše teškim.



Zvezda Onlifensa Samer Robert živi sa retkim stanjem zvanim makromastija, koje uzrokuje da njeno poprsje neprestano raste – zbog čega se često oseća kao objekat i fetiš muškarcima.

Na aplikacijama za upoznavanje, ova dvadesetsedmogodišnjakinja, koja je visoka svega 150 centimetara, kaže da se razgovor gotovo uvek okrene na njene grudi teške 25 kilograma.

Ovako izgleda Samer Robert:

1/9 Vidi galeriju Samer Robert zvezda OnlyFansa Foto: SCOTCHDOLLY97/Instagram



Sada ona sanja o tome da pronađe muškarca koji će videti dalje od njenog tela i omogućiti joj da bude domaćica.

Rekla je: „Šalju mi poruke i pitaju: ’Da li te bole leđa? O moj bože, pogledaj tu veličinu.’ A ja budem u fazonu: ’Brate, kaži zdravo. Kako si? Pitaj me kako sam.’ To je sve. Svaki drugi razgovor je o mojim grudima. Niko me zapravo ne izvodi na večere i piće. Nije da ja to silno želim, ali je iritantno što mi se to čak ni ne ponudi. Svaki sastanak na kojem sam bila uvek je bio previše seksualizovan. Niko ne želi vezu sa mnom jer, kao prvo, radim na Onlifensu, a kao drugo, imam ogromne grudi. A onda, kada i izađem sa nekim, oni se užasno nerviraju jer im se ne sviđa šta sam obukla, ili zato što privlačim previše pažnje, ili zato što svi zure u mene i dobacuju mi.” Uprkos svom javnom imidžu i karijeri, Samer kaže da ono što najviše želi jeste tradicionalna veza puna ljubavi.

Foto: SCOTCHDOLLY97/Instagram

Ona se nada da će se udati u naredne dve godine i sanja o tome da izgradi mirniji život sa partnerom. Manekenka je dodala: „Želim da se udam za dve godine. Želim muža. Toliko žarko želim da se udam, teško je. Želim da imam farmu sa muškarcem. On odlazi i radi na farmi, a ja imam malu bebu i kuvam mu večeru. Želim da budem tradicionalna supruga, što je prilično šokantno jer ljudi zapravo ne misle da devojke sa Onlifensa žele da budu tradicionalne supruge. Želim muškarca, finog dečka koji će putovati sa mnom, biti dobar i voleti me. I koji nije dosadan. To je sve što želim. Ali ne znam da li ću to pronaći jer, očigledno, imam takav posao i imam ogromne grudi. Sve bih ovo napustila da bih pronašla ljubav.”