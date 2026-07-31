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Svingerske žurke pa čak i događaji ovog tipa veoma su popularni širom SAD. U nekim državama se organizuju u višednedne razuzdane žurke koje brojne i više od hiljadu osoba.

Suosnivač jednog od ovakvih dešavanja u Nju Orelansu Bob Hanaford nazvao je konvenciju 2026. godine „najvećim događajem ove vrste ikada“. Od tih hiljada učesnika, prosečna starost bila je između 35 i 60 godina, a bili su smešteni u više od 1.400 soba u blizini razuzdane ulice Burbon.

Ilustracija Foto: A3508 Rolf Vennenbernd / DPA / Profimedia

Ovakva zabava nije jeftina, ne računajući troškove putovanja, parovi plaćaju po 850 dolara za pet dana i četiri noći. Ta naknada omogućava pristup svim dešavanjima na konvenciji, dnevnim časovima (iako se neki dodatno plaćaju), druženjima, radionicama, gala večerima i, naravno, mnogobrojnim terminima predviđenim za igru.

Šta se dešava na ovakvim skupovima?

"Bilo je žurki pored bazena u toplesu u jednom hotelu, bilo je zaista dosta seksa. Bilo je scena sa „vrelim suprugama“ kao i ljudi koji su se prepuštali erotskom bičevanju. Ulazak u ceo taj ritam zahtevao je malo privikavanja. U jednom trenutku, moje gledanje utakmice Svetskog prvenstva u baru pored bazena jer da, stvarni život se i dalje odvijao i nisam želeo da propustim utakmicu, prekinula je žena u toplesu koja je stala pored mene, a u čije gole grudi nisam mogao a da ne buljim. Primetila je, a zatim se osmehnula. Refleksno sam se izvinio. Ona je obuhvatila svoje grudi rukama, naizmenično ih poskakujući gore-dole na moje opšte zadovoljstvo", opisivao je Hanford samo neke od scena sa ovog događaja.

Ilustracuha Foto: NDAB Creativity/Shutterstock

"Naughty N’Awlins" je počeo skromno, kao ideja Hanaforda i Tes Takar, bivših supružnika i sadašnjih poslovnih partnera. Njih dvoje su bili aktivni učesnici njujorške scene seks-žurki tokom devedesetih. Nakon što su se krajem te decenije preselili u Nju Orleans, počeli su da organizuju sopstvene zabave.

„Stigli smo do oko 175 ljudi kada je Tes rekla: ’Bobe, ovo je previše ljudi u našoj kući’“, kaže Hanaford.

Sledeće godine preselili su svoje strastveno društvo u jedan restoran u Francuskoj četvrti, a nakon toga je počelo preuzimanje čitavih hotela. Četvrt veka kasnije, ovaj festival putenosti praktično preuzima čitavu istorijsku četvrt.

I iako je konvencija definitivno posvećena seksu, to nije ono što utiče na njen stalan rast, objasnio je Hanaford.

„Ljudi ovde dolaze zbog seksa, ali se vraćaju zbog prijateljstava. Zapravo, ankete među redovnim posetiocima pokazuju da samo 50% njih ima seks sa bilo kim osim sa svojim partnerom“, rekao je on za Post.

Tom, advokat u pedesetim godinama iz zapadnog Teksasa, rekao je da nikada nije očekivao da će posetiti „svingersku konvenciju“. Uvek je mislio da su ti erotski avanturisti „bludni, čudni i nastrani ljudi“. Ali pre tri godine, tokom posete Nju Orleansu radi dobre hrane i džeza uživo, Tom i njegova partnerka Barb videli su grupu koja je nosila trakice Naughty N’Awlins — i sjajno se zabavljala.

„Razgovarali smo sa njima i bili su najdivniji ljudi, bez osuđivanja, topli i puni prihvatanja“, rekao je Tom.

Sledeće godine on i Barb su kupili dnevne karte i od tada su redovni posetioci. Iako ne učestvuju u svim seksualnim aktivnostima, oboje uživaju u doterivanju, obilasku barova u ulici Burbon, žurkama na bazenu bez odeće i flertovanju. Barb je egzibicionista — Tom voli da gleda.

Pravila

Bilo kakvo kršenje pristanka može se prijaviti preko QR kodova koji su izlepljeni posvuda i biće posledica za one koji prekrše pravila. Znakovi su na svakom koraku i jasno objašnjavaju kakvo je ponašanje prihvatljivo, a kakvo nije u sobama za igru i u tamnici.

Tajne sobe

Popularno mesto na svakom Naughty N’Awlins-u, to je masovna konferencijska sala visokih plafona dekorisana tako da izgleda kao mračna unutrašnjost srednjovekovne katedrale. Raspoređeni po ovoj improvizovanoj dvorani tajni, mogu se naći brojni Andrijin krstovi, konji za šamaranje, klupe za bičevanje i stolovi za sputavanje — sve naveliko korišćeno od strane zadovoljnih posetilaca.

Ovogodišnji trezor poroka obuhvatao je i domaću „paukovu mrežu“ od lanaca na koju su se najzaneseniji učesnici dobrovoljno pustili da budu vezani.

U drugim salama za sastanke stvari su bile nešto manje tematski uređene — konferencijski stolovi i stolice su izbačeni, a uneti su kreveti i dušeci.

Tako dobijeni prostori za igru obuhvatali su, između ostalih, „grupnu sobu“ „sobu za egzibicioniste i voajere“ za one koji vole da gledaju ili da budu gledani; i „sobu za vrele supruge“, gde su žene uživale u strasti sa drugim muškarcima pred svojim srećnim muževima. Postojala je i „mračna soba“, koja nije imala prozore, svetla i imala je zavese za potpuno zatamnjenje na vratima — opcija samo za najzahtevnije avanturiste koji ulaze u seksualnu scenu bez mogućnosti da išta vide.

Bilo je tu joge „skini se koliko smeš“ koja je svaki dan započinjala u duhu zdravlja i blagostanja. Bilo je i pravljenja ogrlica sa posebnim perlicama i privescima koji označavaju erotska interesovanja — između ostalog, ananas je značio da ste svinger, plava perlica da ste poliamorista, dok je zelena značila „punom parom napred“.

Svake večeri, proslave počinjale bi u 21 čas, erotske tematske žurke održavane u velikoj sali sa bendovima uživo i laserskim šouom, gde su se posetioci oblačili u sve moguće šarene, izazovne i kreativne kostime.

Sreda je bila „Noć bordela“; četvrtak „Kroz ogledalo“ inspirisan Alisom u zemlji čuda; petak žurka „Neon glou“ (Neon Glow); a subota „Maskenbal u stilu Mardi Gra“, pri čemu je svaka proslava bila dekadentnija od prethodne.