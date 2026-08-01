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ŽigoloTom (36) koji ženama naplaćuje više od 1000 evra za strastvenu noć, kaže da zna da je zgodan i u formi, ali prava tajna osvajanja žene je biti dobar slušalac.

Tom, koji je rođen u Poljskoj, rekao je za podkast "Soft White Underbelly" da mu mnoge klijentkinje govore stvari koje neće reći svojim muževima. Obično ga angažuju za intimne susrete, no brzo se opuste i prijatno im je s njim, pa dolazi do romantičnog odnosa.

"Nakon prvog susreta zapravo više se žele samo družiti i biti s nekim ko je pažljiv. Sve što žene žele je da ste dobar slušalac", otkrio je Tom.

Foto: Youtube

Dok njegovim kolegama obično treba manje od deset minuta da usluže svoje klijente, Tom kaže da njegovi angažmani traju puno duže, najmanje tri sata i često je bio zauzet samo sa jednom klijentkinjom nedelju dana. Noćenje sa njim košta više od 1000 evra, dok bi vas nedelju dana Tomovog vremena koštalo nešto manje od 8000 evra.

On je otkrio da su njegove klijentkinje često udate, dok su neke druge slobodne poslovne žene koje nemaju vremena za vezu. Kaže da su neke od njih možda pokušale biti u tradicionalnijoj vezi s muškarcem, ali "kvalitet veze nije bio onakav kakav su očekivale".

Tom je priznao da je u prošlosti bio kriminalac. "Radio sam loše stvari. Bio sam diler, huligan, član bande itd. No, stvar je u tome da je nepoštovanje zakona kao droga. Imate moć, ljudi vas se plaše, posebno u mojoj zajednici u kojoj sam bio vrlo poznat."

Tom se, kaže, umorio od života u kriminalu jer ga je činio "užasnom osobom". No, ipak se pridružio prijatelju u krijumčarenju cigareta te je zbog toga završio u zatvoru na tri i po godine. Nakon puštanja na slobodu odlučio je da postane muški eskort i to uspešno radi već više od 6 godina.

Tom je otkrio da dobro zarađuje te da voli intime odnose sa svojim klijentkinjama.

"Imam neke žene koje su više od običnih klijentkinja, više su mi kao prijateljice", otkrio je.

Tom pruža usluge i glumljenja dečka te tako ženama pravi društvo u izlascima i večerama. Priznao je da verovatno naplaćuje malo više od drugih muškaraca koji rade isti posao, ali smatra da on to zaslužuje jer pruža bolje iskustvo.

Rekao je da ponekad muževi rezervišu njegove usluge za svoje žene kao dar, a neki od njih čak sede i gledaju dok on ima odnose sa njihovim ženama. Tom je otkrio da je nekoliko njegovih klijentkinja otprilike njegovih godina, ali većina je u četrdesetima ili starija. No, o izgledu žena koje ga angažuju ne razmišlja previše.

"Imao sam toliko žena u životu, da nije toliko važno kako neka od njih izgleda, više je u pitanju ličnost", istakao je.

(Kurir.rs/Net.hr)

00:05 Saveti intimni odnosi Izvor: Instagram/nicole_thesexprofessor