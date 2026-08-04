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Neobična situacija iznenadila je jednog korisnika Redita. Naime, novi komšija u zgradi iznad stana njegovih roditelja pokušao je da postavi veliki bazen na balkonu. Objavu o slučaju podelio je na Reditu, zabrinut zbog moguće opasnosti za stariju zgradu i ostale stanare.

Kako je naveo, komšija je postavljao bazen koji bi, prema njegovoj proceni, mogao da primi između tri i četiri hiljade litara vode, a balkon se nalazi direktno iznad balkona njegovih roditelja.

Komšija izneo bazen na balkon Foto: Martin Child / robertharding / Profimedia

"Pozvali su policiju, ali oni su rekli da nemaju nikakvu nadležnost jer možda neće napuniti bazen vodom. Šta dalje, da zovu vatrogasce? Tata je seo u kafić preko puta i nadgleda situaciju. Tu je naravno i pitanje kako bi ga ispraznio a da ne napravi štetu sa vodom na balkonu roditelja", pisao je taj reditovac.

Nemoć nadležnih službi pre izbijanja opasnosti

Zbog straha da konstrukcija ne bi izdržala toliku težinu, roditelji su pokušali da reaguju i pozvali policiju, ali im je rečeno da ne mogu da postupaju jer bazen još nije bio napunjen vodom, objasnio je u objavi. Iz vatrogasne službe, kako je naveo, poručili su im, pak, da ih zovu samo u slučaju da krene punjenje bazena vodom jer ni oni ne mogu da intervenišu pre nego što nastane neposredna opasnost.

Komšija izneo bazen na balkon Foto: Ben Pipe / robertharding / Profimedia

A problem, takođe je naveo, nije samo u težini bazena, već i u mogućem pražnjenju vode. Korisnik je upozorio da bi ispuštanje nekoliko hiljada litara vode sa balkona moglo da napravi dodatnu štetu susednim stanovima.

Reakcija upravnika i reakcije na društvenim mrežama

Nakon intervencije upravnika zgrade, kazao je, situacija se ipak smirila.

"Upravnik je zatvorio dovod vode i uspeo da razgovara sa komšijom, koji je otvorio vrata. Objasnio mu je da postavljanje bazena na balkonu nije dozvoljeno jer bi moglo da ugrozi bezbednost ostalih stanara. Komšija se navodno nije bunio nego je sklonio bazen", napisao je korisnik, dodajući kako upravnik smatra da komšija možda nije bio svestan koliko bi takav potez mogao da bude opasan.

U komentarima se javio neko čiji je komšija na balkonu na drugom spratu držao trampolinu za decu.

Komšija izneo bazen na balkon Foto: John Miller / robertharding / Profimedia

"Komentarišem to sa ljudima, kaže jedan: pa šta, trampolina ima mrežu, a balkon ogradu. Daleko sam od stručnog, ali laički: Da ga j***š, to je previše tereta za balkon", napisao je.

U drugom se dodaje: "Ima jedna stavka u zakonu o privatnoj svojini, a ta je da možeš da preduzmeš radnje koje štite tvoju imovinu kad je ona ugrožena. Mi smo se pozvali na to kad je novi suvlasnik pokušao da betonira baštu, policija nije reagovala jer 'još nije napravio ništa i to je privatna svojina', pa smo mu uneli nešto veliko nasred bašte i onemogućili mu radnju dok smo čekali inspekciju. Uglavnom, ima nekih caka koje mogu da pomognu kad Država ne reaguje, iako bi trebalo", objašnjeno je.

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