da li je ovo previše

da li je ovo previše

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Santorini već godinama važi za jednu od najfotogeničnijih destinacija na svetu, ali iza kadrova sa belim kućama, plavim kupolama i beskrajnim Egejskim morem krije se prizor koji sve manje liči na razglednicu. Ovog leta društvene mreže preplavili su snimci iz Oije na kojima se vide duge kolone turista koji strpljivo čekaju samo jedno – nekoliko sekundi na mestu sa kog će napraviti „savršenu“ fotografiju.

I dok na Instagramu deluje kao da je svako od njih sam na jednom od najlepših vidikovaca u Grčkoj, stvarnost iza kamere izgleda potpuno drugačije. Desetine ljudi stoje jedni iza drugih u uskim kamenim prolazima, čekajući svoj red za gotovo identičan kadar.

Redovi od ranog jutra

Posebno je opterećena Oija, verovatno najpoznatije mesto na Santoriniju, gde se najveći broj turista sliva ka nekoliko lokacija sa pogledom na prepoznatljive crkve sa plavim kupolama.

Gužve počinju već u ranim jutarnjim satima, a pojedini snimci pokazuju redove koji se protežu kroz uske ulice dok ljudi čekaju da zauzmu mesto pred objektivom.

Koliko je situacija otišla daleko najbolje pokazuje iskustvo jednog turiste čiji se smeštaj nalazio upravo pored jedne od najpopularnijih tačaka za fotografisanje.

„Moj smeštaj je bio odmah pored tog mesta. Četiri dana su me vređali jer su mislili da se guram. Ljudi, samo sam hteo da dođem do svoje sobe i bazena“, ispričao je.

Drugim rečima, pokušaj da dođe do sopstvenog apartmana izgledao je kao pokušaj preskakanja reda.

Sve zbog jedne fotografije

Društvene mreže samo su dodatno pojačale interesovanje za nekoliko istih lokacija. Kada se jedan kadar proširi TikTokom ili Instagramom, hiljade turista požele da ga ponove gotovo do detalja.

Kreativna direktorka Luiza Parente, koju na TikToku prati više od osam miliona ljudi, pokazala je upravo tu drugu stranu Santorinija – čekanje u redu pre nego što je došla do mesta na kojem su nastale fotografije.

Snimak je izazvao lavinu komentara.

„Društvene mreže su uništile turizam“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je primetio:

„Sve to samo da bi drugima pokazali nameštenu fotografiju, a jedina prava uspomena sa odmora biće im dvosatno čekanje u redu u sedam ujutru.“

Jedna korisnica postavila je pitanje koje je možda najbolje opisalo čitav prizor:

„Jesmo li svi kolektivno poludeli?“

Instagram protiv stvarnosti

Najveća ironija krije se upravo u konačnom rezultatu. Na fotografijama nema redova, nervoze ni desetina ljudi koji čekaju iza fotografa. Ostaje samo kadar koji stvara utisak mira, privatnosti i gotovo praznog Santorinija.

Zbog toga su se mnogi zapitali da li je fotografija sa putovanja postala važnija od samog putovanja.

„Kad ti fotografija kojom dokazuješ da se odlično provodiš postane važnija od samog provoda“, našalio se jedan korisnik.

Druga influenserka objavila je video pod nazivom „očekivanje i stvarnost“, pokazujući najpre idiličnu fotografiju, a zatim kolonu ljudi koja stoji iza nje.

Pogledajte u galeriji nestvarne kadrove sa Santorinija:

1/10 Vidi galeriju Santorini je jedno od omiljenih letovališta u Grčkoj Foto: Shutterstock

„Niko ne priča o redu koji stoji iza fotografije sa Santorinija. Da li se isplati?“, upitala je.

Jedna žena joj je odgovorila:

„Baš je tužno. Pre sedam godina nije bilo ovako.“

TikTok bira gde će svi otići

Problem, međutim, nije u tome što Santorini nema dovoljno lepih mesta. Upravo suprotno.

Lia Gramatikopulu, koja dobro poznaje ostrvo, ukazala je na to da na Santoriniju postoji mnogo drugih lokacija sa podjednako impresivnim, pa čak i lepšim pogledom.

„Santorini ima mnogo predivnih mesta sa još boljim pogledom od ovog. Šteta je što ljudi idu samo tamo gde im TikTok kaže, umesto da pitaju lokalce za preporuku“, napisala je.

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I upravo u tome možda leži najveći paradoks savremenih putovanja. Ljudi prelaze hiljade kilometara kako bi videli novo mesto, a onda svi završe na istoj tački, u istom redu, čekajući istu fotografiju koju su već stotinama puta videli na telefonu.

Ostrvo pod ogromnim pritiskom

Santorini se već godinama suočava sa posledicama masovnog turizma. Samo aerodrom na ostrvu tokom 2024. godine zabeležio je približno 2,9 miliona putnika, dok tokom glavne sezone svakodnevno pristižu i hiljade putnika sa kruzera.

Najveći teret osećaju upravo mala mesta poput Oije, čije uske ulice jednostavno nisu napravljene za toliki broj posetilaca u isto vreme.

Video: Ovako izgleda Santorini bez turista