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Na londonskom tržištu nekretnina pojavio se pravi paradoks. Druga najuža kuća u gradu ide na tržište za pozamašnih 1,2 miliona funti (oko 1,3 miliona evra) iako je široka svega dva metra.

U ulici Peel u luksuznoj četvrti Kensington deluje više kao arhitektonska šala nego kao klasičan dom, ali cena je neumoljiva. Ovde se jednostavno plaća prestižna adresa.

Spolja izgleda kao tanka traka stisnuta između većih suseda, ali iznutra nimalo ne liči na kutiju za cipele. Kuća ima dve spavaće sobe, dva kupatila, kuhinju sa trpezarijom, dnevni boravak i čak privatnu terasu.

Ovako izgleda minijaturna kuća:

1/5 Vidi galeriju Kuća u Londonu prodata za 1,2 miliona funti Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Ulazna vrata vode u prilično prostranu kuhinju i trpezariju, a iznenađujuće je da ovde ima mesta i za spavaću sobu sa tušem. Sve deluje prijatno i teoretski ima mesta i za goste – ako im ne smeta da se pod stolom dodiruju kolenima.

Na spratu se nalazi dnevni boravak sa kaminom, gde ima mesta za kauč i fotelju, ali za plesni podijum prostora svakako nema. Zato terasa prijatno iznenađuje i daje prostoru dodatnu dimenziju i udobnost.

Kuća je izgrađena 30-ih godina prošlog veka, a renovirana 50-ih. Tokom poslednje decenije sadašnji vlasnik ju je prilagođavao kako bi maksimalno iskoristio svaki centimetar. Tako kuća od 1.195.000 funti dokazuje da i mali prostor može igrati veliku ulogu na tržištu nekretnina.