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Koliko god naziv zvučao kao šala, u finskom mestu Sonkajarvi zaista se održava takmičenje u ovoj disciplini, sa pravilima, merenjem vremena i proglašenjem pobednika. Poznato pod nazivom Eukonkanto, prvenstvo zahteva snagu, ravnotežu i poverenje.

Staza duga 253,5 metara

Ovo je naročito važno, jer pred takmičarima nije samo suva staza, već i vodena prepreka.

Prema zvaničnoj stranici prvenstva, staza je duga 253,5 metara i obuhvata dve suve prepreke i jednu vodenu, duboku približno 100 centimetara.

Cilj je preći stazu za što kraće vreme, noseći drugu osobu. Ako ona padne, takmičar koji je nosi mora odmah ponovo da je podigne i nastavi trku. Prema pravilima, za pad se ne dobija vremenska kazna.

Ranac sa tegovima

Naziv takmičenja ne treba shvatiti bukvalno. Organizatori dozvoljavaju nošenje sopstvene ili tuđe supruge, tako da brak nije uslov za učešće. Ipak, postoje starosna i težinska ograničenja.

Takmičar mora imati najmanje 18 godina, dok partnerka koju nosi mora imati najmanje 17 godina. Minimalna težina osobe koja se nosi iznosi 49 kilograma. Ako je lakša, dodaje se ranac sa tegovima kako bi se dostigla propisana težina, što je posebno interesantno.

Način nošenja može izgledati još neobičnije od samog nadmetanja - takmičari mogu nositi partnerku na leđima ili preko ramena, ali postoji i takozvani estonski stil, prenosi Dnevno.hr.

Ozbiljan fizički izazov

U ovoj tehnici osoba koja se nosi visi naglavačke niz leđa takmičara, nogama ga obuhvata oko ramena, a rukama se drži oko njegovog struka. Prizor je komičan, ali održavanje ravnoteže i brzine u takvom položaju predstavlja ozbiljan fizički izazov.

Prema priči koju prenose organizatori, poreklo ove discipline povezuje se sa razbojnikom Herkom Ronkainenom. Navodno, proveravao je snagu i sposobnosti ljudi koji su želeli da se pridruže njegovoj družini tako što ih je terao da nose teške vreće.

Organizatori najavljuju da će se naredno prvenstvo održati 2. i 3. jula 2027. godine.

(Kurir.rs/Telegraf)

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