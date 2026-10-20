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Iako dom pun sobnih biljaka ima svoju toplinu i draž, svež buket cveća uvek unosi poseban osećaj u prostor.

Ipak, gotovo svaki ljubitelj cveća poznaje trenutak razočaranja kada prelepi cvetovi počnu da venu, listovi požute, a voda u vazi posle nekoliko dana dobije neprijatan miris.

Vek trajanja rezanog cveća je ograničen, ali uz nekoliko jednostavnih promena cvetovi u vazi mogu ostati lepi znatno duže.

Kada se cvet odseče, on gubi prirodni izvor hranljivih materija i zaštite koje je dobijao od biljke. Zato je prilikom nege rezanog cveća važno obezbediti što bolje uslove u vazi.

Jedan jednostavan domaći dodatak koji mnogi koriste kako bi produžili svežinu cveća jeste kombinacija šećera i belog sirćeta. Šećer deluje kao dodatni izvor energije za cvetove, jer odsečene biljke više nemaju pristup hranljivim materijama iz korena, dok sirće pomaže u održavanju pogodnijeg okruženja u vodi i ograničava razmnožavanje bakterija koje izazivaju neprijatan miris.

Cveće Foto: Wavebreak Media LTD / Wavebreak / Profimedia

Za oko jedan litar vode dovoljno je dodati:

- 1 kašičicu šećera

- 1 do 2 kašičice belog sirćeta

Važno je da ne preterate sa količinom, jer previše šećera može dovesti do toga da se voda brže pokvari.

Zašto voda u vazi počinje neprijatno da miriše?

Glavni razlog neprijatnog mirisa nisu sami cvetovi, već bakterije koje počinju ubrzano da se razmnožavaju u ustajaloj vodi. Tome doprinose opalo lišće, delovi cvetova i prljava vaza.

Pre nego što stavite cveće u vazu, dobro je da:

- uklonite sve listove koji se nalaze ispod površine vode

- temeljno operete vazu

- skratite stabljike pod kosim uglom

- menjate vodu najmanje na svakih nekoliko dana

Sirće i šećer za duži vek trajanja cveća Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Gde nikako ne treba držati vazu sa cvećem?

Rezano cveće ne voli velike promene temperature, direktnu sunčevu svetlost niti blizinu izvora toplote. Najbolji izbor je svetla prostorija sa ujednačenom temperaturom. Vazu postavite dalje od radijatora, klima-uređaja i mesta gde ima mnogo pare.

Takođe se ne preporučuje da cveće stoji odmah pored posude sa voćem. Zrelo voće oslobađa etilen, gas koji može ubrzati starenje i uvenuće cvetova.

Mali trik: Skratite stabljike pri svakoj promeni vode

Kada cvetovi nekoliko dana stoje u vodi, kraj stabljike može da se zapuši mikroorganizmima ili odumrlim biljnim materijalom. Zato je korisno da prilikom svake promene vode odsečete oko jedan centimetar stabljike. Rez uvek napravite ukoso, jer se tako povećava površina kroz koju cvet upija vodu.

(Kurir.rs/Telegraf)

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