Irina Šajk nakon revije došla gola žurku: Manekenka u brusu i providnim helankama pokazala međunožje
- Irina Šajk se posle revije Viktorijinih anđela pojavila u Los Anđelesu u crnom brusu i providnim crvenim helankama, uz srebrnu ogrlicu i štikle.
- Istog dana prošetala je pistom na reviji 'Victoria's Secret' u više upečatljivih kombinacija, a za brend je prvi put nastupila 2016. godine.
Irina Šajk pokazala je svoje zategnuto telo nakon revije Viktorijinih anđela, kada se u Los Anđelesu pojavila u izazovnoj kombinaciji koja je privukla pažnju.
Slavna manekenka (40) odlučila je da nastavi provod nakon modne revije, pa je za izlazak odabrala crni grudnjak i providne crvene helanke ispod kojih su se nazirale gaćice. Stajling je upotpunila srebrnom ogrlicom sa krstom i cipelama na visoku potpeticu, dok je dugu, tamnu kosu pustila da slobodno pada.
Pogledajte smeli autfit manekenke:
Nasmejana Irina stigla je sama u klub u Los Anđelesu, a kasnije je viđena kako napušta privatni klub i ulazi u crni taksi.
Manekenka je istog dana prošetala pistom na reviji "Victoria's Secret", gde je predstavila nekoliko upečatljivih kombinacija. U jednom izdanju nosila je beli korset, crne čarape i odgovarajući veš, dok je u drugom ponela roze čipkasti grudnjak preko kojeg je imala kratku majicu u istoj nijansi.
Irina je prvi put prošetala pistom ovog poznatog brenda 2016. godine, a u više navrata isticala je koliko uživa u toj ulozi.
U intervjuu za "Vogue" svoje iskustvo na reviji opisala je kao spoj se**epila, ludila i lepote.
"Revija je kao jedan veliki meni sa se**epilom, ludošću i lepotom, ima sve", rekla je manekenka, dodajući da su prelepe devojke, seksi kostimi i neverovatni izvođači ono što ovaj događaj čini posebnim.
Podsetimo, Irina Šajk jedna je od najpoznatijih manekenki današnjice. Rođena je u ruskom gradu Jemanjželinsku, a međunarodnu slavu stekla je 2011. godine, kada je postala prva ruska manekenka na naslovnoj strani izdanja časopisa "Sports Illustrated Swimsuit".
Tokom karijere sarađivala je sa najprestižnijim modnim kućama, a njen privatni život često je privlačio pažnju javnosti. Ima ćerku sa holivudskim glumcem Bredlijem Kuperom, a povezivali su je i sa legendarnim NFL igračemTomom Brejdijem.
(Kurir.rs/Mondo)
VIDEO: Irina Šajk