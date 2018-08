PAR NUDI 2.000 EVRA DA IM SE ISPUNI SVADBENA ŽELJA: Niko još nije pristao, a nećete verovati o čemu je reč! NEPRIJATNO!

Jedan par je odlučio da napravi bizaran zahtev stvari koje moraju napraviti.

Pokazalo se da će to teško uspeti, jer je svima koje su zatražili bilo previše neprijatno da naprave tako nešto.

Par koji se verio još 2016. godine dugo je raspravljao šta sve žele za svoje venčanje. Pa su se tako dogovorili da osim što će imati nekoga ko će snimiti sve najvažnije delove tog posebnog dana, žele imati i video snimak svoje prve bračne noći.

Od tada par pokušava da nađe snimatelja koji bi snimio njihov seks, no potraga je bila bezuspešna. Pitali su i svog svadbenog snimatelja, ali i on ih je odbio. Pa su odlučili da ponude novčanu nagradu od 2.000 funti. (oko 2.200 evra) Oglas za posao objavljen je anonimno na internetu kako bi proširili potragu, jer je do venčanja ostalo još samo par meseci.

Par je jasno dao do znanja kako je snimak samo za njihove oči. Snimateljev posao počeo bi negde oko 1 čas i treba da bude gotov do 3 časa.

“Ne želimo da snimak ode bilo gde već bi bila samo za naše lično korišćenje", kažu budući mlada i mladoženja.

