ULETEO KOMBIJEM NA PLAŽU PUNU LJUDI! Gazio ležaljke sa posetiocima, a onda ga je rulja izvukla napolje! (VIDEO)

Jeziva situacija odigrala se ovih dana na plaži Port Dover na jezeru Ontario kada se oko 600 ljudi zateklo tamo. Vozač, za kojeg će se kasnije utvrditi da je bio pijan, uleteo je kombijem među ljude koji su se odmarali na obali.

Na snimku koji je objavljen na Tviteru vidi se najpre kako on izlazi u rikverc sa plaže dok ljudi negoduju šta on traži tu. Kada se udaljio svi su pomislili da je tu kraj njegovoj bahatoj vožnji, ali je on tada dodao gas, uleteo u drugi deo plaže i počeo da naleće na ljude na ležaljkama. Usledili su krici i

Na sreću, niko nije ozbiljnije povređen, a posetioci su brzo reagovali i izvukli pijanca iz vozila i zadržali ga do dolaska policije.

