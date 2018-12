DRAMA U POSLASTIČARNICI! Lopov nožem napao prodavačicu, ali je njen kolega ispao HEROJ! (VIDEO)

Pokušaj pljačke poslastičarnice u Sijetlu mogao je da se završi tragično jer je lopov dohvatio prodavačicu za kecelju i, preteći nožem, zatražio novac iz kase. Na sreću, odmah je došao njen kolega, koji je "hladne glave" uveravao razbojnika da će dobiti šta je i tražio.

Otvorio je kasu i rekao lopovu da uzme novac. No, kako je jednom rukom držao kecelju poslastičarke, a drugom nož, pljačkaš je nešto morao da pusti. Tu je napravio kobnu grešku jer je ostavio oružje, koje je hrabri momak istog momenta zgrabio, a kasu zalupio. Usledila je borba, gde je lopov na sve načine pokušao da dođe do noža ili para. No, jedino što je dobio je još nekoliko udaraca.

(Kurir, Foto: Printscreen / KurirTV)

Kurir

Autor: Kurir