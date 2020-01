ZVONIŠ KOMŠIJI, PA POBEGNEŠ! Svi smo to radili kao mali, ali ovaj klinja je to podigao na novi, odvratniji nivo! (VIDEO)

EVO, KO TO LIŽE!

Pozvoniš komšijama na zvono, pa klisneš. Verovatno nema deteta koje je propustilo takvu vrstu "zabave" u detinjstvu. Onima koje su uhvatili u takvim ludorijama, naravno, sledila je u najboljem slučaju grdnja, a često i neka oštrija kazna. Šta li je bilo sa dečakom sa snimka, to ne znamo, ali da sada svi znaju ko pravi gluposti po ulici, to je jasno jer ga je snimila kamera. Štaviše, njegova zvrčka je i bila usmerena na nju pošto je prvo polizao kameru, a onda, dok se pljuvačka slivala niz objektiv, on je zazvonio i pobegao.

