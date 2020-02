Uvođenje nemlečne ishrane za neke bebe prođe glatko, samim tim ne predstavlja stres ni za roditelje. Ali one su ipak retkost. Većina mališana nije oduševljena novim ukusima, pa svaki obrok prati dramatično pljuvanje hrane, fleke i zgrožene face. Pogledajte video u kojem je beba prvi put probala kinou. Iako mama kaže da je to dobro za nju, da mora da pojede… Ok, bar da proba, bebac se baš i ne slaže sa tim, radije bi popila ono mleko opet!

Kurir.rs

Kurir