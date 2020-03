Opekotine od vrelog ulja umeju da budu baš gadne, pa svako pazi da ga ono ne poprska kad prži nešto na njemu. Međutim, ovaj vijetnamski kuvar ne samo da se ne uzbuđuje zbog toga, već se on ponaša kao da je to sasvim normalno. Dok je pržio testeninu on je više puta spuštao ruku u ulje, mešao njom i vadio testo iz nje, kao da je u pitanju npr. hladna voda. Imate li vi ideju kako je to moguće?

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir