ŽENA MU ZA ROĐENDAN POKLONILA ORGIJE, A ON POBEGAO IZ ZEMLJE: Ljudi ostali šokirani kad su čuli razlog! Hteo je to, ali DRUGAČIJE

Gledaoci rijalitija koji se prikazuje u Velikoj Britaniji kritikovali su supruga koji je na svoj rođendan sam odleteo avionom u Italiju jer je njegova supruga s kojom je u braku 23 godine previše 'zaglibila' u planiranju njegove orgije iz snova.

Eni i Mau predstavljeni su na kanalu "BBC 2", u kojem četiri para iz stvarnog života razgovaraju o svojim problemima u vezi s terapeutom dr Ornom Guralnikom.

Oni su pričali o njegovom rođendanu koji je bio težak trenutak za njihovu vezu jer je Mau otkazao seks orgiju koju je njegova supruga organizovala za njega jer je bio 'previše pomno isplaniran'. Mau je otkrio da želi 'nultu odgovornost' te da želi imati onoliko 'spektakularnog, entuzijastičnog i iskrenog seksa koliko želi, bez previše truda s njegove strane'.

foto: Printscreen/Showtime

I tako umesto da uživa u 'seks-zabavi' koju mu je priredila supruga, odlučio je da ode u inostranstvo kako bi svoj rođendan proveo sam.

"Njegov rođendan uvek je velika stvar. Bila sam neuspešna 20 godina, no pre dve godine sam se izvukla. Planirala sam taj veliki vikend. Toliko sam se trudila, ali zbog svog fokusiranja na planiranje rođendanskog vikenda, nisam bila pažljiva tokom nedelje koji mu je prethodio. Rekao mi je da pogrešno radim, da ne slušam i ne razumem. A ja sam mu odgovarala u stilu - psst, samo pričekaj do vikenda. Onda mi je rekao: 'Otkaži sve, ne idem s tobom. Ne želim ovo i usput, gde mi je pasoš?' I onda je otišao u Italiju", ispričala je Eni.

foto: Printscreen/Showtime

"Mau je razočaran, a ne skrhan jer mu supruga nije organizovala rođendansku orgiju baš onako kako je on to zamislio. Poštovanje terapeutu, kako može da zadrži ozbiljno lice", komentarisali su na društvenim mrežama.

foto: Printscreen/Showtime

"Moje potrebe nisu komplikovane. Potpuno sam transparentan i vrlo komunikativan u pogledu onoga što želim te sam takođe vrlo dosledan. Osoba sam s kojom je najlakše izaći na kraj. Sve što želim je, pokušavam smisliti kako to reći a da ne zvuči grozno, ono što želim je da nemam nikakvu odgovornost. Želim seks oko kojeg se ja neću morati pomučiti, bez imalo razmišljanja i seks koji mora biti spektakularan, entuzijastičan i iskren. Što se tiče tog rođendana, ona je ulagala previše truda", rekao je Mau.

Dr Orna pitala ga je da li smatra li da je Eni upotrebila svoje seksualne želje umesto njegovih.

foto: Printscreen/Showtime

"Ne baš. Sve što je planirala bilo je ono što je njen opis onoga što misli da ja želim, ali kao da nikada nije slušala šta ja želim", odgovorio je muškarac.

"To je to, to je to veliko slavlje? To je ono što dobijem nakon 25 godina koje sam proveo kao Gospodin savršeni, to je to? Onda ne, hvala. Jednostavno me ne zanima", rekao je Mau.

Kurir.rs/Jutarnji.hr