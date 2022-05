PREKO 300.000 € BACAJU U WC ŠOLJU, SESTRAMA KUPUJU SILIKONE: Kako dobitnici NA LUTRIJI troše MILIONE! Duša da te zaboli!

Čudni su načini na koji su dobitnici EuroMillionsa i lutrije potrošili novac, od plastičnih operacija grudi, puštanja novca u WC šolju, kupovine farme svinja, do podele novca drugima.

Poklonili su 115 miliona funti

Džekpot od 115 miliona funti je verovatno dovoljno da promenite svoj život, ali i živote svih do kojih vam je stalo. Zbog toga su verovatno Francis i Patrik Konoli odlučili da daju više od polovine svojih dobitaka 175-oro ljudi.

Kad su se pojavili brojevi, odlučili su da proslave uz šoljicu čaja u svojoj skromnoj iznajmljenoj kući u Moiri, u okrugu Daun. Zatim su podelili polovinu svojih dobitaka, počevši od 50 prijatelja i porodice.

foto: Printscreen YouTube

"To je ljubav vredna 60 miliona funti. Više sam uživala u promeni života nego u kupovini nakita. Od početka sam znala da nikada neću postati deo džet-seta", rekla je Francis.

Konolijevi su ipak kupili kuću s pet spavaćih soba vrednu 1,9 miliona funti, polovni "jaguar" za 2.000 funti i put na Novi Zeland leteći biznis klasom.

Gotovina osvojena na lotou bačena u WC šolju

2014. godine je Andžela Mejer navodno bacila svojih 303.500 evra u to vreme u WC šolju kako bi zaustavila korišćenje novca za plaćanje računa za dom u kome je bio smešten njen pokojni suprug.

Pričalo se da je nemačka dobitnica džekpota bila zatečena računom od doma koji je brinuo o njenom suprugu pre nego što je preminuo ubrzo nakon njene pobede. Međutim, umjesto da plati, ona tvrdi da je popila pet flaša šampanjca i pocepala svih 800 novčanica od 500 evra koje je osvojila i bacila ih u toalet.

Sud je zaključio da nije tehnički protivzakonito što je uništila novac. Ipak, Mejer je na kraju pristala da plati 4.000 evra kao odštetu za rešavanje slučaja.

Veštačke grudi za celu porodicu

Sara Kokings iz Vitli Beja je osvojila 3 miliona funti u aprilu 2005, kada je imala 21 godinu. Uprkos svom ogromnom bogatstvu, tvrdila je da živi vrlo normalnim životom, osim jednog šokantnog razmetanja.

"Neposredno nakon što sam pobedila, kupila sam grudi svojim dvema sestrama, ali i sebi jer su moje bile uništene dojenjem”, rekla je za Daily Mail 2019. godine.

foto: Profimedia

Sara je volela svoje hirurški uvećane grudi i takođe se vratila na fakultet kako bi njena mama mogla da ima fotografiju na kojoj je diplomirala.

Osam godina nakon što je dobila na lutriji, napustila je posao socijalne radnice i počela da se bavi manekenstvom. "Do sada nije bilo loših strana toga biti milioner, volela sam svaki minut", dodala je Sara.

Postala uzgajivačica svinja

Bivša frizerka Suzan Hardman je bila u finansijskim poteškoćama kada je 2010. osvojila 1,2 miliona funti.

Nakon što je otkrila da je osvojila džekpot, pojačala je grejanje i slavila znajući da joj više nikad neće biti hladno. Od tada je Suzan zamenila savršen život lepom odećom i šminkom za mirišljave svinje.

foto: Profimedia

2015. godine je izjavila za Daily Mail da je pronašla više zadovoljstva u uzgajanju svinja, ali tvrdi da njeni prijatelji misle da je luda.

Podelili s porodicom oko 12,4 miliona funti

Jedan par koji je osvojio EuroMillions je držao u tajnosti svoj zapanjujući džekpot od 12,4 milijuna funti pre nego što je podelio novac s 30 prijatelja i porodicom.

Šeron i Najgel Mater iz Traforda su osvojili nagradu 2010. godine. Zatim su napravili proračunsku tabelu s detaljima s kim žele da podele svoje novostečeno bogatstvo.

foto: Printscreen YouTube

"Nije se radilo o razmetanju. Radilo se o tome da pomognemo ljudima koji su nam bliski", rekla je Šeron.

Razmetanje štedljivog farmera

Bob Atkinson i njegova supruga Margaret su osvojili su 30.000 funti na lutriji People's Postcode Lottery. Međutim, farmeri iz Lankšira su iznenadili mnoge kada su otkrili svoje planove s dobitkom.

"Treba nam đubrivo za proleće i to je poraslo na gotovo 1.000 funti po toni", rekao je 77-godišnji Bob za Scottish Farmer. "Dakle, to je jedna od prvih stvari koje ćemo morati da kupimo. To je naš život, to je ono što radimo", rekao je Bob, te otkrio da će pomoći da se drže pod kontrolom njegovih 100 hektara, kao i 50 goveda, 150 ovaca i konja.

Loto anđeo

Bivša medicinska sestra, Barbara Vrag, i njen suprug Rej su osvojili ogromnih 7,6 miliona funti 2000. godine.

Velikodušni par iz Šefilda dao je 5,5 miliona funti prijateljima, porodici i nemoćnima, uključujući dobrotvorne organizacije za rak i bolnice.

Vragovi su platili 250 dece iz centra grada kako bi prisustvovali pantomimi šest godina uzastopno i putne troškove za 60 veterana kako bi prisustvovali ponovnom okupljanju bitke kod Monte Kasina u Italiji.

foto: Printscreen YouTube

Par je rekao da je to previše novca za dve osobe, ali je preostali novac potrošio na 29 krstarenja širom sveta. Kad je Barbara u maju 2018. nažalost preminula u 78. godini, očekivalo se da će stotine ljudi doći na njenu sahranu. Do danas je poznata kao Loto anđeo u Šefildu.

“Verovatno je ponekad malo sebično davati novac, ali mi smo uživali u tome”, rekla je Barbara jednom prilikom.

Nesrećni dobitnici lotoa

Dejv i Endži Dos podelili su deo svojih 101 miliona funti 2011. dajući milion funti 15 i 20 prijatelja.

Za Guardian su tada rekli da žele da daruju novac svakome ko im je pomogao u životu. Uprkos njihovoj velikodušnosti, Lejdi Lak se ubrzo okrenula protiv novca kada ih je 2017. njihov sin Majkl tužio za još novca nakon što je u dve godine potrošio poklone od 1,6 miliona funti. Sudija je na kraju odbacio slučaj nakon što je čuo za Majklov neverovatnu količinu izdataka, koja je uključivala nedeljni račun za namirnice od 1.000 funti.

foto: Printscreen YouTube

Zatim je 2019. Dejva i Endži vezala i opljačkala banda u njihovoj luksuznoj vili. Dejv je pogođen u lice pre nego što je par bio privezan kablovskim vezicama u njihovoj kući, koja je nekada bila u vlasništvu Toma Džonsa. Lopovi su pobegli s nakitom i oko 20.000 funti gotovine u "Range Roveru" bračnog para, koji je kasnije pronađen izgoreo.

Do pakla i nazad

Megi Logri je bila nezaposlena i živela je od socijalne pomoći od 58 funti nedeljno kada je osvojila 27 miliona funti na EuroMillionsu 2013.

U to vreme Megi iz Strabejna u Severnoj Irskoj rekla da planira da zadrži samo milion funti džekpota za sebe. Do 2014. je otkrila da je već dala 13,5 miliona funti i planira da potroši preostalih 12,5 funti na promenu svog voljenog rodnog grada. Međutim, unatoč svojim velikodušnim planovima, Megi je poslednjih godina dospela na naslovnice zbog pravnih problema i svađa s lokalnim sportskim udruženjima.

Čak je rekla da ju je pobeda poslala "do pakla i nazad", uprkos finansijskoj situaciji pre nego što je osvojila džekpot.

"Novac mi nije doneo ništa osim tuge. Uništio mi je život", rekla je za Sunday Life 2019. godine. "Imala sam šest godina ovoga. Ne verujem u religiju, ali ako postoji pakao, bila sam u njemu. Žalim što sam dobila na lutriji, naravno da žalim. Pre sam bila srećna osoba", rekla je za TheSun.

