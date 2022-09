ŠOKANTNA ISPOVEST NIMFOMANKE: Imam 24, spavala sam sa NJIH 150, nekad pokupim trojicu odjednom, a šta žena može NE MOŽE NI JEDAN!

Zgodna, privlačna i mlada - Nikol tip je devojke kakvu bi svaki muškarac poželeo da drži za ruku s njenim slatkim licem, vitkom figurom i velikim grudima. Ipak, isti taj muškarac trebalo bi da ima jako veliki libido, izdržljivost i puno strpljenja da bi preživeo s njom, jer ona priznaje kako je zavisnik od seksa.

Nikol ima 24 godine i spavala je s više od 150 muškaraca i nekolicinom žena sve od kad je izgubila nevinost sa 17 godina. Nikol, lepa plavuša spavala je s nekim gotovo svakog dana, a tokom perioda od dve nedelje apstinencije od seksa iskusila je hormone odvikavanja koji su po težini slični onima odvikavanja od droge.

Ona priznaje kako je zbog svoje zavisnosti izgubila puno prijatelja, iscrpila i izbezumila momke svojim ponašanjem koje je uključivalo i grupni seks, a članovi porodice bili su užasnuti kada su saznali za njenu zavisnost. Ipak, sada je odlučila da potraži pomoć u grupi anonimnih seksualnih zavisnika, organizacije za podršku kakvih je sve više u današnje doba, jer je seks postao roba, a zavisnost o internet pornićima sve veći je problem mladih.

- Svi mi se smeju kad kažem da sam zavisnik od seksa, ipak ne razumeju da je seks sasvim kontroliše moj život. Sve momke koje sam upoznala bili su isprva oduševljeni idejom da sam nezasitna u seksu, ali vrlo brzo to sve postane previše za njih. Ne mogu da imam normalnu vezu, jer čim mi dečko nije dostupan za seks, a ja ga želim, potražiću seks na drugom mestu, od prvog muškarca kog sretnem i bude "za". To je poput droge i tu nema pomoći - rekla je Nikol, pa nastavila.

- Niko mi ne bi verovao, ipak moji roditelji bili su izuzetno strogi. Dok su moji vršnjaci izlazili i zabavljali se, ja nisam smela. Morala sam da sedim kod kuće i učim, to ih je najviše brinulo, bila sam presrećna ako bi me pustili u bioskop. Prvog dečka sam imala sa 17 godina, a našu vezu morala sam da skrivam od roditelja. Jedne večeri smo se opustili i prvi put spavali zajedno. Sećam se da sam bila nervozna, ali zapravo je bilo lepo. Sledećeg dana rekla sam majci da idem da prošetam psa, nazvala sam dečka i otišli smo u park. Zavezala sam psa za drvo, a njega odvukla u grmlje i zaskočila ga. Bio je oduševljen, ali nakon što sam isto radila iz dana u dan, njegov se entuzijazam smanjivao. Ostavio me za par meseci rekavši da ga samo iskorišćavam za seks - objašnjava Nikol.

- Godinu dana nakon toga, na fakultetu, uselila sam se u kuću s još tri cimerke, tada je počelo moje razdoblje slobode. Podivljala sam, već prve nedelje sam u sobu dovela tri različita tipa, a cimerike su me gledale preneražene. Poznavale su me iz škole i nisu mislile da sam takva. Svake noći sam izlazila i pokupila bi nekog muškarca u klubu, a uvek sam imala par aduta u rukavu - muškaraca koje sam mogla nazvati ako nisam prošla nikog za seks. Prijateljice su me ispitivale šta to nije u redu sa mnom i zašto spavam s toliko frajera, brinule su se oko mog ugleda i sigurnosti. Nisam se obazirala, to mi je bila praksa celih godinu dana - priča Nikol.

- Jedne večeri bila sam posebno napaljena i sa šanka sam pokupula trojicu njih. Ono što mi se činila kao uzbudljiva ideja postalo je previše stvarno nakon mog orgazma i zadovoljstva - cele večeri su se izmenjivali na meni, držali mi ruke, glavu. Nema veze, to je upravo ono što sam želela, sama sam kriva. Jedne noći kući sam dovela zgodnog stranca koji je mojoj cimerki ukrao torbu. Ujutro su me napale i rekle mi kako više ne mogu živeti s njima, da se ne osećaju sigurno. Bila sam besna i mislila sam da samo žele da mi upropaste zabavu, da su ljubomorne što ne mogu da, kao ja, zavedu toliko muškaraca - nastavlja svoju priču - Nakon toga sam se zaposlila kao promoterka u jednoj kompaniji i posao mi je postao putovanje i upoznavanje ljudi, a koleginica koja je to radila sa mnom bila je jednako luda kao i ja. Spavala sam s njom i bilo je fantastično, to što žene mogu raditi s prstima i jezikom nije ni slično onome što muškarci mogu - s njom su mi se orgazmi samo nizali - kaže Nikol.

- Nakon povratka u rodni grad i nastavka školovanja, sve mi je postalo užasno dosadno. Posećivala sam seks-klubove i radila svašta. Da mi to neko sada pokaže, bilo bi me sramota. Na jednoj sam porodičnoj zabavi zaskočila dečka od sestrične. Moji roditelji naišli su na scenu u kojoj sam ja na sve četiri i govorim "jače" dok smo imali odnos u šupi. U tom trenutku sam bila užasnuta, moja tajna bila je otkrivena. Sestra mi je rekla kako ne želi više da ima posla sa mnom ako ne promenim svoje ponašanje. Nakon toga sam odlučila da potražim pomoć. Najduže što sam izdržala bez seksa pre grupe za potporu i terapije s psihologom bilo je dve nedelje. Dovela sam sebe do ruba depresije i očaja, a najbolji potez u životu mi je bilo traženje pomoći. Nikad u životu nisam nikoga volela, niti sam osetila ljubav. Sve je bio samo seks. Nikad nisam bila dovoljno dugo s nekim da bi mogla da ga zavolim, a muškarcima sam nudila samo svoje telo. Nakon što sam napokon upoznala nekoga s kim želim da se skrasim, moraću mu ispričati o svojoj prošlosti, što nije nimalo lako. Ipak, želela bih svima koji su sada poput mene reći da ima nade - zavisnost se može prekinuti - rekla je Nikol.

