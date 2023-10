SKANDALOZNA IZJAVA INFLUENSERKE: "Ljudi sa telesnim manama ne bi trebalo da se EKSPONIRAJU, evo šta bi trebalo da urade" VIDEO

Na Tiktoku osvanula je skandalozna izjava influenserke koja je tokom jednog intervjua omalovažavala ljude sa mentalnim i fizičkim smetnjama i problemima.

Naime, po njenom mišljenju takve osobe ne bi trebalo da se javno eksponiraju da ne bi došlo do njihovog izrugivanja.

Smatra da je bolje da se oni "povuku" i da "zadrže svoje probleme za sebe".

"Ljudi sa nekim telesnim manama koje su baš kritične ne bi trebalo da budu deo TikTok-a zato što na kraju dana oni nemaju nikakav influens. Oni su samo predmet sprdnje i to ništa dobro ne može da donese ni njima ni gledaocima niti bilo kome drugom. Ako imaš nešto da pokažeš, ako imaš nešto da kažeš, ok je da se ti u tom smislu predstaviš. Ako imaš neki telesni nedostatak, mentalni nedostatak, ok je da se prikažeš u smislu da ti prosto neko pomogne. Ali na mesto kao što je TikTok gde će ljudi da te vređaju, gde će ljudi da ti se smeju, gde ljudi nemaju svest o tome u kakvom si ti stanju, znaš, nije dobro da se eksponiraš po svaku cenu."

(Kurir.rs)