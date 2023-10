SARA HTELA DA OSTAVI MUŽA I ČETVORO DECE ZBOG RABINA OD 26 GODINA: "Nisam ga nikada videla UŽIVO, ali znam da me VOLI" (VIDEO)

zaljubljena do ušiju

Sara i Kit su bili klasičan par iz Amerike koji je u braku već 18 godina, a kao krunu ljubavi dobili su i četiri sina. Oboje su u četrdesetim godinama, ali posle rođenja četvrtog deteta Kit je primetio promene kod supruge.

- Smršala je naglo 15 kilograma i odjednom je prestala da doji najmlađeg sina. Nije želela nikakvu intimnost sa mnom. Međutim, nije se činilo da je se*s ne intesuje, pošto je počela da kupuje donji veš u velikim količinama. S druge strane se*sualni odnos sa mnom ni po koju cenu nije želela. Znao sam da sam je još tada izgubio. Kasnije mi je priznala da se zaljubila u momka iz Gane, koga nikada nije videla uživo, ali našli su se na sajtu za dopisivanje i navodno zaljubili. Za njega je kupovala sav donji veš, slikala se i dopisivala po ceo dan. Molio sam je da prestane sa tim kako bismo spasli brak. Mislim da ju je on na kraju “otkačio”, pa smo nastavili sa brakom kao da ništa nije bilo, sve do 2017. godine - započinje ispovest Sarin suprug za emisiju "Doktor Fil".

Sara je ovoga puta otišla još korak dalje. Ponovo se zaljubila i to u momka od 26 godina koji je iz Kenije. Izvesni Kevin, ne samo što je od nje mlađi dve decenije, već živi u improvizovanom afričkom selu sa siročićima i radi kao pastor. Međutim, to mu nije smetalo da otpočne onlajn dopisivanje i čak ponudi brak udatoj Amerikanki koja ima četvoro dece. Sve ovo bio je razlog da Sara i Kit gostuju u emisiji Dr Fil, a tokom emisije kontaktiran je i Kevin iz Kenije.

- Sara, vi ste došli na ideju da se razvedete posle 18 godina od supruga, ostavite ne samo njega, već i vaša četiri sina, kako biste otputovali u Keniju i otpočeli vezu sa mladićem dve decenije mlađim, koga nikada pre niste videli? - upitao je voditelj ovu ženu.

foto: Printscreen YT

Sarini majka, otac i sestra su takođe pozvani u emsiju, a ogorčeno su objašnjavali kako ne podržavaju postupke koje njihova ćerka i sestra radi. Sara je s druge strane iznela još šokantnih podataka.

- Kevin me je oslovljavao sa “ljubavi”, “dušo”, “bebo”, “mačko”, slao mi je fotografije bez odeće, a priznajem da sam i ja njenu poslala nekoliko svojih obnaženih fotografija. Zaljubila sam se, želim da se razvedem i odem kod Kevina. Kit misli da Kevin to radi kako bi dobio zelenu kartu, da će me progutati mrak kako kročim u Afriku ili ću čak završiti u trgovini robljem. Međutim, ja volim Kevina i verujem mu - objasnila je ova žena na opštu zapanjenost svih u studiju, a o tome je pisao i San.

(Kurir.rs/Republika)