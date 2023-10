NUDIO PROSTITUTKI PARE DA IMA TROJKU S NJIM I NJEGOVIM PONIJEM Zbog nastranog FETIŠA završio U ZATVORU, a ovo je rekao POLICIJI

Oženjen muškarac iz države Vašington uhapšen je jer je navodno vrbovao ženu koja bi imala seksualni odnos sa njim i njegovim ponijem.

Džed Šipman (48) navodno je onlajn nudio naknadu od 440 dolara ženi da pristane da dođe u njegov dom u Longvjuu i „ima seksualni kontakt sa njim i njegovim ponijem“, navodi se u izjavi, koju je podelio The Smoking Gun, prenosi New York Post.

„Želim da gledam devojku kako proždire mog ponija dok sedi na mom muškom 'članu'“, navodno je napisao ženi u uvrnutim porukama koje je kasnije podelila sa detektivima.

„Poslednje dve devojke koje sam pitao rekle su da je to izvan njihovih granica“, napisao je on, te dodao kako želi da iskoristi to što mu je bračni dom prazan, navodi se dalje.

Šipman je ženu, identifikovanu kao Dajan, kontaktirao preko platforme koja se koristi za "prostituciju i druge seksualne svrhe", saopštila je policija.

Kada je policija Belvjua došla u Šipmanov dom, pronašli su dva ponija na poljima, za koja je supruga optuženog fetišiste potvrdila da su njihovi.

Par je kupio konje za 365.000 dolara 2019. godine, navodi The Smoking Gun.

Tokom saslušanja, Šipman je priznao da je korisnik pomenute platforme i tražio od pomenute žene da "jede" ili "liže" "intimni deo" jednog od njegovih ponija, navodi se u izjavi.

„Šipman je priznao da je ranije imao seksualni kontakt sa životinjama“, navodi se u izjavi. Takođe je rekao istražiteljima da je odabrao "Dajan“ zato što se ona pojavila „u odeljku ’fetiš‘ i on se nadao da će pristati na seksualni kontakt sa njim i njegovim minijaturnim konjem“.

Šipman je uhapšen 17. oktobra i osuđen na zatvorsku kaznu zbog okrutnosti prema životinjama i podsticanje na prostituciju, prenose tamošnji mediji. Pušten je uz kauciju od 1.000 dolara i izrečeno mu je da više ne uznemirava životinje dok čeka ponovno saslušanje.

(Kurir.rs/ New York Post)

