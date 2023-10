TINA JE BILA MRTVA 27 MINUTA, A ČIM JE OTVORILA OČI TRAŽILA JE OVO: Njene reči o životu posle SMRTI zapanjile su ceo svet (FOTO)

Svi razmišljamo šta nas čeka nakon smrti, s one druge strane, ali to je jednostavno nešto što nećemo saznati dok ne dođe do tog ključnog trenutka. Kada kupite kartu za zagrebni život uglavnom je u jednom pravcu, a ne povratna - ili bar tako mislimo.

Jedna žena ipak tvrdi da je dobila uvid u život posle smrti nakon što je efektivno umrla na ukupno 27 minuta.

Vrlo živahna i zdrava majka četvoro dece Tina Hajns iznenada umrla na sopstvenom prilazu od kuće ispred svog supruga Brajana. On je izvodio reanimaciju na svojoj ženi i borio se da je oživi nakon što je pretrpela srčani udar u februaru 2018. godine.

foto: Printscreen/Youtube

Tina je bila "plava i beživotna" u vreme kada se hitna pomoć pojavila u njenoj kući u Arizoni, SAD. Ipak, bolničari su nastavili da je vraćaju u život na putu do bolnice.

Bila je mrtva 27 minuta

Mamu su lekari šest puta šokirali defibrilatorom, ali ništa nije moglo da je vrati.

Ukupno 27 minuta, Tina nije imala otkucaje srca i navodno je bila mrtva.

Ali nakon što je intubirana u bolnici, na kraju se probudila - sa porukom koju je očajnički želela da podeli. Iako je tek otvorila oči, tj. oživela, prvo što je tražila bili su olovka i papir da bi mogla nešto da nažvrlja.

Bio je jedva čitljiv, ali njena porodica je uspela da dešifruje misterioznu škrabotinu. Jednostavno je pisalo: "Stvarno je".

foto: Printskrin Facebook

Njeni voljeni su objasnili da je jednostavno klimnula glavom kada su počeli da ispituju na šta misli. Njen muž Brajan se prisetio:

- Ja kažem, "Bol? Bolnica?" Polako je klimala glavom. Oči su joj zatvorene. A onda moja ćerka kaže: "Nebo?" I ona je klimnula glavom "da".

Evo šta je videla u zagrobnom životu

On je za Christian Broadcasting Network rekao da je bio upozoren da njegova žena verovatno neće moći da govori neko vreme kada se konačno probudila. Ali Tina nije mogla da prestane da priča nakon što se probudila - i svojoj porodici je ispričala svašta o svom "zagrobnom životu".

foto: Printscreen/Youtube

Ova mama je tvrdila da je "videla Isusa licem u lice" i da je on stajao tamo raširenih ruku za nju. Takođe je opisala da je videla "neverovatan sjaj koji je bio najživopisnije i najlepše žute boje", kao i da je preplavio osećaj "mira".

Srećom, Tinina navodna sesija za degustaciju života posle smrti se završila, što joj je omogućilo da se vrati oporavku u bolnici. Samo četiri dana nakon srčanog zastoja, otpuštena je bez ikakvih briga u vezi sa smrću.

Sada je nepokolebljiva u uverenju da nas nešto čeka posle ovog života – što je sigurno bolje od alternative večnog ništavila.

(Kurir.rs/Ladible/Blic žena)