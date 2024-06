DEVOJKA ME OSTAVILA JER SAM PREVIŠE OBDAREN: Muškarac je bio ponosan na svoje mere, a onda ga je u krevetu nastala drama!

Muškarcima je oduvek veoma bilo bitno da zadovolje partnerke i da se pokažu dobrim ljubavnikom. To se ni u današnje vreme nije promenilo.

Govoreći o ovom porivu, sledeće pitanje koje su sebi postavljali je ono da li je njihov polni organ dovoljno veliki da ispuni sva očekivanja žena. Međutim, jedan mladić se našao u potpuno suprotnom problemu.

Muškarac se požalio da je previše obdaren foto: Trevor Adeline / Caia Image / Profimedia

On je znao da je njegov ponos veliki i zbog toga ga žene, kako kaže, često ostavljaju jer su im intimni odnosi sa njim neprijatni. On se požalio kako zbog iznad prosečnog polnog organa nema sreće u ljubavi.

-Imam 26 godina, a moja bivša devojka 25. Raskinula je sa mnom zbog veličine mog polnog organa. Iako smo imali odličanu vezu koja je potrajala sedam meseci, naš se*sualni život joj je uvek bio problem. Znam da je prosečna veličina muškog polnog organa oko 12-15 cm. Međutim, moj je bar 25 cm. Znam da je znatno veći od prosečne veličine i da je to uvek predstavljalo problem. Svaki put kada bismo imali odnos, to bi joj nanosilo bol, a bol bi trajao satima nakon toga. Tako da to nije pričinjavalo zadovoljstvo više ni meni ni njoj - ispričao je muškarac u svojoj anonimnoj ispovesti za britanski San.

Devojka je počela da ga odbija zbog veličine polnog organa foto: Shuttertock

Kako je dalje napisao, često ga je devojka izbegavala u spavaćoj sobi, a na kraju je zbog toga sa njim čak i raskinula. Sada je u problemu jer smatra da mu obdarenost više odmaže nego što pomaže.

- Na kraju, devojka je počela da izbegava se*s. Kad god bismo imali odnos pokušavala bi da se pravi da je sve u redu, ali po njenom izrazu lica bih primetio da ne uživa i da je boli. Naravno, pokušao sam uvek da je zadovoljim na druge načine, ali to nikada nije bilo dovoljno. Konačno, saopštila mi je da više ne može da izdrži i raskinula je sa mnom. Do tada sam mislio da imam sreću što sam prirodno obdaren, dok sada više uopšte ne mislim tako - požalio se on.

