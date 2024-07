ŽENA HOĆE RAZVOD BRAKA JER JOJ JE TEŠKO DA SAMA OTVARA TEGLE: "Ponekad se osećam kao da ću da poludim", ali sreća tu je KOMŠIJA...

Da, kada neko želi da se razvede, ume da napravi i od komarca magarca pokazuje i ispovest ove žene, koja je na popularnoj platformi "Redit" napisala da želi da se razvede od muža jer ne može sama da otvori poklopce sa tegli.

Kako je ona navela, njen suprug već pet godina namerno jako zateže poklopce.

"Na rubu sam živaca, jer on ima naviku toliko da stegne poklopce da ne mogu da ih otvorim. Na kraju mi preostaje jedino da ih razbijem", požalila se ona.

foto: Profimedia

Iako su sve ostale bračne stvari na mestu, ovo je toliko dovodi do ludila da konstantno razmišlja da ga ostavi, a od svojih pratilaca je zatražila savet.

"Ponekad se osećam kao da ću da poludim jer tražim razvod zbog poklopaca na teglama. To traje pet godina. Prvo je samo zatezao poklopce na onome što on koristi, a onda se proširilo. Juče sam htela da izvadim nekoliko kiselih krastavaca i opet ista priča. Doživela sam nervni slom zbog poklopca. To me sve više nervira", napisala je žena.

Prema njenim rečima, ona je često sama kod kuće, pa ne može da traži od njega da odvrne ono što je zavrnuo. Jednom prilikom je, čak, ostala sama 10 dana, ali joj je tada komšija pritekao u pomoć.

foto: Printscreen

"Ni on nije uspeo da otvori sve! Od deset tegli dve su ostale zapečatirane", prisetila se ona.

Kako sama kaže, prijatelji i porodica misle da je ili luda ili samo bezobrazna.

Kako je navela, suprug nikako da prizna u ono što ona sumnja već kao razlog navodi da hrana ostaje dobro očuvana, ako se poklopac snažno pritegne.

(Kurir.rs/J.M.)

