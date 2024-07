DEČKO ME JE ZAPROSIO NA SAHRANI: Kada sam ga ODBILA, usledila je drama - saznala je njegovu MRAČNU TAJNU, umalo se nije srušila!

Veridbe mogu biti veoma romantične, posebno ako su neočekivane i spontane. Neko voli javne prosidbe, a neko pak intimnije. Međutim, ona kakva se desila jednoj devojci je svakako najnepoželjnija ma kolika ljubav bila.

Naime ova devojka od 26 godina je u anonimnoj ispovesti na Reditu otkrila kako je voljeni zaprosio na sahrani njene rođake.

Devojka je bila šokirana veridbom foto: Profimedia

"Prošle nedelje smo išli na sahranu moje pratetke. Iako je nisam dobro poznavala, i dalje sam bila uznemirena i bilo je zaista teško videti koliko je njena smrt rastužila moju majku. Tako da smo posle sahrane otišli ​u salu koju smo iznajmili da poslužimo goste i ožalošćene u znak sećanja na nju - ispričala je ova devojka na forumu Reddit i nastavila:

"Moj dečko je to video kao priliku da me zaprosi. Ovo me je užasnulo i svi su zurili u nas što smo iskoristili ovakvu situaciju za sebe. Rekla sam mu "ne", a on se naljutio i otišao rekavši da sam ja ta koja želi da se venčam tako da ga nije briga", piše u ispovesti.

Posle toga krenuli su ogromni problemi i počela je da razmišlja o vezi u kojoj je i da li je to dobra odluka.

- Počeo je prećutno da me kažnjava zbog odbijanja i okrivio me je da sam ga osramotila pred čitavom porodicom. U bilo kom drugom scenariju rekla bih "da", ali nisam mislila da je to bilo pravo mesto ili vreme - napisala je ona, kako prenosi "Mirror".

Kaže da je sada počela da preispituje svoj odnos s njim nakon što je videla kako se nosi sa odbijanjem.

- On je nepokolebljiv u tome da je u pravu jer veruje da je pokušavao da oraspoloži sve tako što nam dao povod da nešto slavimo umesto da žalimo. Nisam shvatala koliko je on zapravo emocionalno nezreo - rekla je.

Međutim, tri nedelje nakon sahrane užasna istina je isplivila na površinu i pravi razlog zašto je momak požurio sa "prosidbom" na tako neprimerenom mestu.

- Ja i moj dečko smo od tada raskinuli. I za to je bilo više razloga a najveći je taj što me je prevario. Kada sam otišla da ga posetim, njegov prijatelj mi je rekao da me je varao i da je druga devojka - trudna - otkrila je nesuđena verenica, koja je uznemirena i zbunjena suočila bivšeg momka sa pitanjem zašto ju je uopšte prosio kada je očigledno zainteresovan za drugu ženu:

- Konačno je odustao od šarade i priznao da je to uradio da bi svojoj ljubavnici pokazao da sam ja loša osoba, znajući da ću javno odbiti njegovu ponudu. Varao me je sa ćerkom tetkinog prijatelja koja je bila na sahrani. Zato mi je predložio brak kako bi pokazao toj devojci kako je naša veza "završena", iako je znao da sam ožalošćena u tom trenutku.

Pošto su raskinuli oko tri nedelje nakon sahrane, njegov prijatelj joj je razotkrio čitavu aferu i objasnio da, pošto je druga žena bila trudna, da je njen bivši "morao da nađe način da je natera da ga ona ne napusti i da je izabrao sahranu da bi joj napravio javnu predstavu".

- Ja ga nisam videla od raskida, a znam i da je njegova porodica odbila da mu pomogne nakon što je bio dovoljno drzak da im se obrati za podršku. Ja neće da umanjim svoje samopoštovanje. A moj život je mnogo bolji sada kada je veza gotova", zaključila je devojka.

(Kurir.rs/Telegraf/M.J)

