OVO JE NAIZGLED SASVIM OBIČNA DEVOJKA, A MUŠKARCI BEŽE OD NJE: Kad SKINE MAJICU svi se zgroze zbog OVOG PRIZORA!

Žena koja se nije obrijala 10 godina otkrila je kako muškarci odbijaju da izlaze sa njom jer je „previše dlakava“. Zoe Zvetslut je donela odluku da potpuno prestane sa brijanjem nakon operacije, gde to nije mogla da uradi. Ova 31-godišnjakinja je tada počela da preispituje prednosti uklanjanja telesnih dlačica i društvenu stigmu oko toga da su žene „dlakave“.

Sada, ona prihvata svoje prirodno telo - iako je postalo problem kada se pronađe ljubav.

Zoi je naizgled obična devojka foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„Muškarci su mi govorili da moram da obrijem dlake ako želim da budem u vezi sa njima“, rekla je majka troje dece za Vhat’s The Jam.

Zoe ima ljubavnih problema zbog prirodnog izgleda foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

„To je takođe stvorilo barijeru između mene i drugih muškaraca kada idem u grad da plešem. Čak su me pitali: „Da li se tepih slaže sa zavesama?“ Čak je i moj otac odbijao da me zagrli jer nije želeo da ga dlake dodiruju.Takođe bih sakrila dlake ispod pazuha na razgovorima za posao. U početku sam definitivno bila zbunjena što moje telo može da izazove tako jake emocije kod druge osobe. Međutim, ovih dana smatram da je to skoro kao test koji će mi pomoći da uklonim fanatike i diskriminatorske ljude iz svog života", rekla je ova devojka.

Ponosna je na svoje lake i odlučila je da ih ofarba foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Kako je dalje objasnila, pronašla je način da se reši negativne energije koju joj drugi šalju zbog njenih izbora.

„Na kraju sam počela da zaboravljam da imam dlakave pazuhe dok drugi to nisu spomenuli. Više zato što bih bila frustrirana da ljudi komentarišu moje dlakave pazuhe. Trenutno, u pokušaju da se oseća osnaženo i da da izjavu, ona ili izbeljuje ili farba pazuhe u različite boje"

Zoe je rekla: „Kada sam ih ofarbala, odrasli su prestali da ih komentarišu, a deca bi me povremeno pitala zašto sam ih ofarbala jarkim bojama. Otišla sam od žene koja bi se pridržavala društvenih normi da se brijem, šminkam, izbeljujem kosu i nosim modernu odeću, da budem žena koja žestoko voli sve svoje delove. Prelazak sa osećaja neprijatnosti kada su se drugi gadili moje dlake na telu na jednostavno napuštanje veze bilo je tako pozitivno iskustvo. Pomoglo mi je da stvorim emocionalno sigurne i podržavajuće veze", rekla je ova devojka i dodala da budete sigurni u svoje telo kakvo jeste i da ne dozvolite da neko drugi stane na put.

