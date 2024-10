"Nazovimo devojku L. Ona je sa juga Srbije , i delovala je simpatično, i uz to mi se javila prva, što uvek cenim. Dopisujemo se par dana i počnem da primećujem da ima pomalo čudan način pisanja i da voli usred dopisivanja da mi napiše pesmicu ponekad. Tu sam naravno počeo da se malo čudim ali pomislim: 'Okej malo je čudna ali deluje prijatno, šta je najgore što može da se desi?' Nisam bio svestan u kakvo sam se s*anje uvalio", napisao je on.

Nakon par dana dogovorili su se da se vide uživo. Momak je tada otišao do rodnog grada devojke, gde su se sreli u obližnjem parku.

"Dok sam prilazio primetim da je visoka i čupava kao što je i bila na slikama. 'Znači nisam prevaren mislim se - već ne deluje loše'...Priđem da je zagrlim na kratko međutim, ona mene zagrli malo predugo i počela je da uzdiše dok me je grlila . Mislim okej, verovatno je samo nervozna", piše on pa dodaje najšokantniji trenutak:

Z atim je spominjala kako je iz bogate porodice, ali otac joj nema posao, ona radi praksu iako je radila pre kao programer i žive od babine penzije . I kao šlag na torti em nije mogla da izdrži da me ne prekida svake nanosekunde ako krenem bilo šta da govorim, em mi je postavila nekoliko puta ista pitanja na koje sam već dao odgovor. Mislim se i dalje, okej nije bila skoro na dejtu pa se verovatno tako ponaša".

Kako bi razbili tenziju momak je odlučio da siđu do reke, sednu na ćebence i uz romantičan pogled pričaju o malo drugačijim stvarima, međutim ostao je šokiran.

Koliko je završila sa time odmah je počela da me pipka bez ikakvog upozorenja , nije mi bilo bas prijatno ali hajde, neće valjda da škodi (hoće). Čas bi ponovo počela i prestala sa diranjem, onda bi ponovo počela da govori skačačući sa teme na temu i nastavila da zaboravlja šta sam joj rekao, a same teme su bile kako su svi u okolini nenormalni i glupi a ona je posebna pametna pahuljica i da jednostavno niko ne može da shvati njenu genijalnost.. I meni tu skroz prekipi, spomenom ja da moram da krenem jer je 8 sati.

Dok sam je vozio nazad, u međuvremenu me je napadala da sam u stvari oženjen i da zbog toga žurim da se vratim, onda bi me nepristojno pipkala dok vozim, da bi onda prešla na to zašto si svi u Beogradu i da živim tamo samo da bi se k*rvao kao i svi ostali muškarci...