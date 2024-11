Kad je Grejs proteklog vikenda shvatila da je njen dečko u vezi i sa Kilan, upitala ga je hoće li joj on priznati ili će to ona to uraditi. Dečko ju je zamolio da pričeka nedelju dana, no Grejs je odblokirala Kilan i poslala joj poruku te upitala mogu li razgovarati. Kilan joj nije odgovorila, a Grejs je tada objavila na TikToku viralni video koji razotkriva aferu.