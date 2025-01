"Prvi koji mi je dao ozbiljan posao bije je vlasnik 'Rijaliti kingsa'. Mnogi muškarci znaju da oni drže više desetina sajtova za odrasle. Radio sam poslove obezbeđenja u raznim situacijama vezanim za po*no produkciju. Otkrio sam da više volim novac nego to kad se dešava pornić. Za veče uzmem od 200 do 400 dolara, budem prisutan dok se odvija snimanje filma. Potpuno budem staložen jer mi je lakše da nosim dolare kući nego da budem ljubopipljiv", govorio je Milan svojevremeno u svom blogu.

"Dolazi do zgrade, rampa se diže a on se kolima spiralnim putem vozi sve do 12. sprata. Užasno klaustrofobičan tunel. Od 12. sprata vozi lift na gore. Parkiram se prvo, a tu sve automobili – nema ništa slabije od mercedesa 500 S. S moje leve strane jaguar, a desno bugati vejron. E sad, niko ne zna lokaciju žurke tako da ne može da se desi da neki kamiondžija iz Čikaga reši da upadne na žurku kod Nejtana Blisa. Nije to javna informacija, nego oni koji su platili dobiju SMS I oni mogu samo da prisustvuju. Tu dolaze tipovi koji imaju hotele, avio kompanije, brodove. Nisam ja klasično obezbeđenje, više sam bebisiterka. Kad neko zabaguje ili kad se prepije ili previše našmrče da ga ja malo osvežim. Ta procedura na ulazu se završi dosta brzo. A u klubu se oseća kokain, miris tompusa... Ja kao obezbeđenje sam morao da se vladam po sopstvenoj savesti. Moje je da gledam da li je sve u redu. Gledao sam petinge, kad se 'vataju, ližu. E kad krene udaranje kukovima tu sam ja da pazim da sve prođe ok", opisuje Strongmen čiji je zadatak bio da bude kontrolor na ulazu.