Bigamista koji se oženio svojom svojom maloletnom pastorkom (16) dok je bio u braku sa njenom majkom, a potom sa obema dobio decu, priznao je da je to bila "čudna" situacija. Džon Ingram (69) promenio je ime kako bi mogao da se oženi 1988. godine svojom pastorkom, na ceremoniji kojoj je prisustvovala i njegova supruga .

Ingram je tada bio otac nekoliko dece koju je dobio i sa zakonitom i sa nezakonitom suprugom. Ali, ta deca nisu znala ko je njihov tata, niti su znala da on živi u bigamiji. Njegova mreža laži otkrivena je tek u februaru 2020. godine, čak 32 godine nakon sklapanja ilegalnog braka.

Suočen s dugotrajnom zatvorskom kaznom, Ingram je pušten uz samo dvogodišnji nadzor zajednice i troškove od nepunih 500 evra. Pohvalio se da je izbegavanje zatvora zapravo uštedelo novac poreskih obveznika. Negirao je da je imao ikakve koristi od, kako je govorio, čudne nameštaljke i tvrdio je da je sve to bilo za dobro njegove pastorke. Ingram je rekao policiji da njegova supruga nije znala da je imao decu s njenom ćerkom.

"Srećan sam što nisam otišao u zatvor. Čini se da je bigamija veća u Americi, a kazna se kreće od uslovne do nekoliko godina zatvora. Da sam otišao u zatvor, onda bi socijalna služba morala da brine o mojoj ženi. Ima Alchajmerovu bolest i invalid je," kaže Ingram.

OČUH ZAVEO PASTORKU I SA NJOM DOBIO DVOJE DECE: Sa njenom majkom bio u braku godinama i ima još dve ćerke, kaže da je to NORMALNO

"To je nesporazum. Kad je moja pastorka napustila školu 80-ih, automatski ste morali da idete na program obuke. Ali kako je ona bila trudna, mogli smo da izmanipulišemo, pa je umesto da ide na program obuke mladih odmah prešla na beneficije koje daje država. Možda je ovo sada zvučalo kao da sam imao koristi, a zapravo sam učinio to da joj pomognem," kaže on, piše Espreso.