Agencije za poslovnu pratnju sprovele su istraživanja i zabeležile da su muškarci sve više zainteresovani za specifične fetiše , a isto je potvrdila i eskort dama Mila Mej (22), poreklom iz Švajcarske , koja je u intervjuu za Dejli Mejl izdvojila one najneobičnije.

"Jedan čovek me je rezervisao da dođem u njegov stan i kada sam stigla stvari su izgledale prilično normalne - sve dok nisam primetila krevetac sa bebom, starom oko godinu dana, u njoj . Rekao je da nema bebi monitor i da beba mora da bude u istoj prostoriji u kojoj smo i nas dvoje. Okrenula sam se i otišla, ali mi je prebacio novac u zamenu za neprijatnost koju sam doživela. Iskoristila sam to da mu kupim bebi monitor," ispričala je Mila koja se ovim poslom bavi već četiri godine.

Kao jedan od bizarnijih izdvojila je i onaj u kojem ju je otac četvorgodišnjeg deteta pozvao u njegovu sobu posle rezervisane večere iako je sa njim u krevetu to dete spavalo.

"Delili su krevet, a on je napravio enormno visok zid od jastuka u sredini. Mislio je da će odnos biti moguć pored deteta, što sam odbila i izašla iz sobe," ispričala je Mila pa se osvrnula i na treći predlog u kojoj joj je klijent tražio da to obave u krevetu dok njegove supruga spava.

"Moja žena uvek spava prilično čvrsto, ali ipak moramo da to radimo tiho", rekao mi je. Neki imaju želju za odnosom u javnosti, ali ja to ne radim i ne mogu da dozvolim da me neko vidi, na primer, u šumi," istakla je Mila i dodala da, sem usluga eskort dame, pruža usluge i ličnih seansi tokom kojih pomaže klijentima da probude svoje najdublje fantazije.