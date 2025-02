Zvezda filmova za odrasle Lili Filips popularnost je stekla nakon što je ispunila izazov koji je sama sebi postavila a to je da spava sa 100 muškaraca u jednom danu, a sada je sebi postavila novi izazov.

Naime Lili, ovoga puta odlučila se na novi podvig a to je da ima analni odnos sa što više muškaraca. Takođe je priznala da za ovaj podvig ima posebne pripreme koji će joj olakšati sam čin.

Nakon Liline objave oglasila se i doktorka opšte prakse Hana Patel koja je upozorila na potencijalne opasnosti do kojih može doći usled preprema za analni odnos što podrazumeva ispiranje rektuma vodom ili specijalizovanim rastvorom za čišćenje, obično pomoću šprica, kompleta za klistir ili nastavka za tuširanje. Kako je dalje navela, izuzetno je važno da tu proceduru obavi stručno lice u strogo kontrolisanim uslovima.

"To podrazumeva ubacivanje mlake vode ili rastvora za ispiranje u rektum, omogućavajući da se tečnost kratko zadrži pre nego što se ispraznite. Proces se ponavlja dok voda ne postane bistra. Važno je da koristite vodu telesne temperature, jer voda koja je previše topla ili previše hladna može izazvati nelagodnost ili oštetiti delikatnu sluznicu rektuma. Neki ljudi se odlučuju za komercijalna rešenja za klistir, ali ona mogu izazvati iritaciju ako se često koriste," objasnila je doktorka pa dodala da često upraznjavanje klistira može dovesti do uklanjanja prirodne sluznice rektuma što se vodi kao zdravstveni rizik jer je time ugrožena barijera koja štiti od iritacija i infekcija.

"Takođe, može poremetiti prirodnu ravnotežu crevnih bakterija, potencijalno dovesti do iritacije, upale ili povećane podložnosti infekcijama," kazala je doktorka i dodala da mimo svega navedeng zbog ubacivanja vode pod naglim pritiskom može doći do cepanja rektalnog tkiva što može dovesti do infekcija, pa čak i HIV-a.