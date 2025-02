- Imala sam 57 godina u to vreme, nikada se nismo sreli, ali smo flertovali preko telefona. U jednom trenutku mi je predložio da dođem kod njega. Mislila sam da se šali! On je insistirao, pa sam pristala da se vidimo u jednom pabu, ali nisam otišla. Zvao me je stalno da pita gde sam bila i zašto se nisam pojavila - dodala je Kerolajn Iv (72)