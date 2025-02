Skandal Žrtve poznatog muzičkog takmičenja progovorile o zlostavljanju: Zabranili su im da komuniciraju sa porodicom, neprimereno ih dodirivali, sad je sve otkriveno

Foto: Printscreen/Netflix/Youtube

"Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult" je dokumentarac koji pokazuje kroz šta su sve prošli mladi ljudi koji su verovali da će Robert Šin od njih napraviti zvezde.