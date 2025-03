Ubrzo, njihov broj pratilaca je narastao na 2,5 miliona pratilaca do 2020. godine, a porodica je redovno objavljivala do pet video snimaka nedeljno, navodi The Cut. Kako su Frenkovi dostigli vrhunac svoje slave, počeli su da pohađaju program porodične terapeutkinje Džodi Hildebrandt sa sedištem u Juti 2019. godine, koja je obećala „da će im pomoći da napreduju u njihovim vezama“, prema njenoj sada nefunkcionalnoj veb stranici. Hildebrand je takođe počela da radi sa njihovim najstarijim sinom, Čedom, prema podkastu "Uspon i pad Rubi Franke".

„Spavao sam na vreći za pasulj od oktobra“, objasnio je Čed u videu. Do 2019. godine, Čed je prikazan na „8 putnika“ kao buntovnik u porodici , koji se često bori u školi i pokazuje probleme u ponašanju, prema podkastu Uspon i pad Rubi Frenke. Tog leta, gledaoci su primetili Čedovo odsustvo sa porodičnih video snimaka na Jutjubu i doveli u pitanje gde se on zapravo nalazi.

Rubi i Kevin su se pozabavili Čedovim nestankom u 12-minutnom vlogu objavljenom u avgustu 2019. Otkrili su da je Čed, koji je u to vreme imao 14 godina, ušao u Program terapije Anasazi fondacije i da će narednih 8 do 10 nedelja provesti živeći u pustinji Anasazi u Arizoni.

„Nećemo čak ni da se zabavljamo tim stvarima, ali to je gomilanje stvari tokom godina ... i došlo je do tačke u kojoj Čad mora da razvije neke veoma osnovne zrelosti i veštine koje će mu trebati kao odrasloj osobi"

Sada, Čed – zajedno sa svojom starijom sestrom Šari i ocem Kevinom – po prvi put deli svoju priču u dokumentarnom serijalu Hulu Devil In the Famili: The Fall of Rubi Franke, koji je premijerno prikazan 27. februara. Serija od tri dela ne samo da beleži tragične iskušenja porodice, već i baca svetlo na ono što se zaista dešavalo iza Frenkove osobe.