- Dobar seks startuje komunikacijom. To je moj prvi savet muškarcima. Mogućnost da jasno komunicirate sa svojom partnerkom o onome što želite i slobodno postavljate pitanja tokom odnosa. To se odnosi na pitanja kao što su: da li ti se ovo sviđa, da li ti pruža dobar osećaj, da li bi trebalo da ubrzam ili malo ublažim intenzitet. To je važno da biste bili prisutni i slušali, za šta smatram da su najvažniji segmenti čitavog odnosa - rekla je Anđela, a potom se osvrnula i na to šta je najveći problem svih muškaraca.