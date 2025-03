„U toj eri, u to vreme, bilo je neizbežno da se oni, porodica Mensona, susreću sa nekim poznatim ljudima“, rekao je Džin za People 2017. „Ali nije bilo šta što se dogodilo slučajno. To je bio njihov dizajn.”

Bozeli, ambiciozni muzičar i jedan od Mensonovih glavnih regrutovaca, uhapšen je 6. avgusta 1969, nakon što je pronađen kako spava u Hinmanovom ukradenom automobilu, navodi The Tribune. Menson je krenuo sa "Helter Skelter" dva dana kasnije kada su njegovi sledbenici ubili Šeron Tejt i još četiri. Sledeće noći su ubili Lena i Rozmari Labijanka, čime su okončali pohod koji je kasnije dobio ime Tejt-Labijanka ubistva.

Prema knjizi iz 1974. Helter Skelter: The True Stori of the Manson Murders, Menson je svoju radnju nazvao „Helter Skelter“, po pesmi Bitlsa. Očigledno je verovao da će preuzeti vlast posle rasnog rata koji je stvorio, preneo je AP.