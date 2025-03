Viki kaže da je poslata kući tri dana kasnije, ali da je bila u agoniji jer su joj se šrafovi na implantatima olabavili. „Sve su to uradili bez pitanja“, rekla je Viki iz Notingema. „Čim su me smestili u stolicu, niko nije govorio engleski. Ne znam šta sam mislio, ali kada sam dobila račun, bila sam u šoku. Izvadili su sedam zuba, ali su mi ugradili samo šest implantata. Imao sam dva podizanja sinusa po 500 funti svaki. Nisam ni znala šta je podizanje sinusa. Usta su mi bila u haosu. Zašili su mi obraz i desni i imala sam apsces. Lice mi je bilo tako otečeno i toliko me boli. Da je u blizini bila litica, skočila bih sa nje. Kada sam došla kući, nisam mogla da ozdravim. Nisam mogla da jedem sa strane ni da pijem. Izgubila sam težinu, ali mi je bilo previše neprijatno da idem u bolnicu."