Eni Šarlot je postala viralna zbog svog izuzetno retkog stanja i skupila je hiljade pratilaca u tom procesu - ali je stvorila svoje probleme sa zabavljanjem. Mladoj devojci doktori su rekli da ima dve vagine i to stanje joj je otkriveno veoma rano. Ona je uspela da unovči svoje stanje i zarađuje do 70.000 funti, oko 79.000 dolara, mesečno preko svoje stranice.

„Upoznavanje je za mene definitivno borba“, priznala je Eni iz Sarija. „Bukvalno imam seks sa ljudima pred kamerom i većina ljudi to doživljava kao varanje. Stalno se osećam osuđenim zbog svog posla. Mnogi momci sa kojima sam izlazila veruju da sam zaljubljena u muškarce sa kojima snimam. Takođe osećam da se moji partneri uvek upoređuju sa osobom sa kojom snimam, a onda me osuđuju da uživam. Imala sam partnere pre nego što su pogledali snimke i rekli 'izgledali ste kao da uživate spavajući s tim tipom više nego što ste ikada sa mnom. Noć nakon mog prvog snimanja nazvao me je i rekao mi da raskine sa mnom. Rekao je da je znao da će raskinuti sa mnom čim sam mu rekla za snimanje, ali je želeo da uživa u vremenu koje je proveo sa mnom", požalila se javno za Daily Star pa dodala: